Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmasında, Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek... 28.09.2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nın kapanış programında konuştu.Türkiye'nin geleceği için yatırım ortamını daha da güçlendirmek adına yaptıkları bu toplantıda, katılımcıların görüşlerinin her zaman yol gösterici olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Yılmaz, toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.Yılmaz, Türkiye'nin yeni dönemde küresel ekonomideki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik atılabilecek stratejik adımlar konusunda sunulan önerilerin dikkatle takip edileceğini dile getirerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Toplantıda bulunan şirket temsilcileri başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım fırsatı arayan tüm yatırımcılara mesaj veren Yılmaz, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin, bu eşsiz ülkeye yatırım yapmanın tam zamanıdır. Bu konuda hükümet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve sizlerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için her türlü desteği vereceğiz" dedi.Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, şirket temsilcilerinden yatırım ortamına dair çok kıymetli öneriler ve yorumlar dinlediklerini ve toplantıdan bir dizi tavsiye kararı çıktığını aktaran Yılmaz, son oturumda tüm katılımcılarla birlikte tavsiye kararlarına son halini vererek bir sonuç bildirisi ortaya koyduklarını dile getirdi.

