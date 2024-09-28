Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız

Türkiye
İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:10
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiyeyi-yatirim-ve-uretim-ussu-yapma-konusunda-kararliyiz-1088562278.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmasında, Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T19:29+0300
2024-09-28T19:29+0300
politika
türkiye
cevdet yılmaz
yatırım
üretim
recep tayyip erdoğan
türkiye ekonomisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088140777_0:0:593:335_1920x0_80_0_0_2fff3018f0e63167f72ef4bd7e6faccb.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nın kapanış programında konuştu.Türkiye'nin geleceği için yatırım ortamını daha da güçlendirmek adına yaptıkları bu toplantıda, katılımcıların görüşlerinin her zaman yol gösterici olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Yılmaz, toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.Yılmaz, Türkiye'nin yeni dönemde küresel ekonomideki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik atılabilecek stratejik adımlar konusunda sunulan önerilerin dikkatle takip edileceğini dile getirerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Toplantıda bulunan şirket temsilcileri başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım fırsatı arayan tüm yatırımcılara mesaj veren Yılmaz, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin, bu eşsiz ülkeye yatırım yapmanın tam zamanıdır. Bu konuda hükümet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve sizlerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için her türlü desteği vereceğiz" dedi.Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, şirket temsilcilerinden yatırım ortamına dair çok kıymetli öneriler ve yorumlar dinlediklerini ve toplantıdan bir dizi tavsiye kararı çıktığını aktaran Yılmaz, son oturumda tüm katılımcılarla birlikte tavsiye kararlarına son halini vererek bir sonuç bildirisi ortaya koyduklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-turk-lirasina-guven-artiyor-diyerek-yil-sonu-enflasyon-beklentisini-1088532278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088140777_71:0:560:367_1920x0_80_0_0_b724e1b77d88dc45d9928d196084c68c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, cevdet yılmaz, yatırım, üretim, recep tayyip erdoğan, türkiye ekonomisi
türkiye, cevdet yılmaz, yatırım, üretim, recep tayyip erdoğan, türkiye ekonomisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü yapma konusunda kararlıyız

19:29 28.09.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© İHA / İBRAHİM ŞEN-AW289576
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmasında, Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nın kapanış programında konuştu.
Türkiye'nin geleceği için yatırım ortamını daha da güçlendirmek adına yaptıkları bu toplantıda, katılımcıların görüşlerinin her zaman yol gösterici olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Yılmaz, toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.
Yılmaz, Türkiye'nin yeni dönemde küresel ekonomideki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik atılabilecek stratejik adımlar konusunda sunulan önerilerin dikkatle takip edileceğini dile getirerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Türkiye ekonomisi son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek, bu alandaki küresel payını yüzde 0.2'lerden yüzde 1 düzeyine çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde ortaya koyduğumuz güçlü ekonomik program ile önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 1.5'e çıkarmayı ve daha nitelikli hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde, ülkemizin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapma konusunda kararlıyız.

Toplantıda bulunan şirket temsilcileri başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım fırsatı arayan tüm yatırımcılara mesaj veren Yılmaz, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin, bu eşsiz ülkeye yatırım yapmanın tam zamanıdır. Bu konuda hükümet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve sizlerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, şirket temsilcilerinden yatırım ortamına dair çok kıymetli öneriler ve yorumlar dinlediklerini ve toplantıdan bir dizi tavsiye kararı çıktığını aktaran Yılmaz, son oturumda tüm katılımcılarla birlikte tavsiye kararlarına son halini vererek bir sonuç bildirisi ortaya koyduklarını dile getirdi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Türk lirasına güven artıyor' diyerek yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı
Dün, 18:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала