https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/biden-abdnin-israilin-eyleminde-hicbir-bilgisi-ve-dahli-yok-1088544084.html
Biden: ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yok
Biden: ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yok
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, basın mensuplarının İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı hakkındaki soruyu "İsrail'in eyleminde... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T04:50+0300
2024-09-28T04:50+0300
2024-09-28T04:50+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde uçağından indikten sonra gazetecilerin sordukları Lübnan'la ilgili soruları yanıtladı. Biden, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı yönündeki bir soruya, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz, daha fazla bilgi almamız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.Pentagon da konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından önceden haberlerinin olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-disisleri-bakani-blinken-israilin-terorizme-karsi-kendini-savunma-hakki-vardir-1088543627.html
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abd, joe biden, israil, lübnan, saldırı, pentagon
abd, joe biden, israil, lübnan, saldırı, pentagon
Biden: ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yok
ABD Başkanı Joe Biden, basın mensuplarının İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı hakkındaki soruyu "İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu" şeklinde yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde uçağından indikten sonra gazetecilerin sordukları Lübnan'la ilgili soruları yanıtladı.
Biden, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı yönündeki bir soruya, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz, daha fazla bilgi almamız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.
Pentagon da konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından önceden haberlerinin olmadığını belirtmişti.