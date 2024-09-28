https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/biden-abdnin-israilin-eyleminde-hicbir-bilgisi-ve-dahli-yok-1088544084.html

Biden: ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yok

Biden: ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yok

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, basın mensuplarının İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı hakkındaki soruyu "İsrail'in eyleminde... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T04:50+0300

2024-09-28T04:50+0300

2024-09-28T04:50+0300

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pentagon

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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde uçağından indikten sonra gazetecilerin sordukları Lübnan'la ilgili soruları yanıtladı. Biden, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı yönündeki bir soruya, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz, daha fazla bilgi almamız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.Pentagon da konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından önceden haberlerinin olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-disisleri-bakani-blinken-israilin-terorizme-karsi-kendini-savunma-hakki-vardir-1088543627.html

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