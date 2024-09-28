https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-disisleri-bakani-blinken-israilin-terorizme-karsi-kendini-savunma-hakki-vardir-1088543627.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır

Sputnik Türkiye

New York'ta düzenlediği basın toplantısında Blinken, Beyrut'taki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken açıklamasında, "İsrail'in terörizme... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T03:05+0300

2024-09-28T03:05+0300

2024-09-28T03:05+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırması hakkında geçen hafta ve son bir kaç saat içerisinde yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı. 'İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır'Blinken, son yaşananların Ortadoğu ve dünyanın ne kadar tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösterdiğini dile getirirken, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunu nasıl yaptığı önemlidir" ifadelerini kullandı.Verilecek olan kararların Ortadoğu'daki geleceği şekillendireceğini dile getiren Blinken, “Önümüzdeki günlerde tüm tarafların yapacağı seçimler, bu bölgenin hangi yolda olduğunu belirleyecek ve bölge halkı için şu anda ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda önemli sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.'Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir'ABD’nin 'ilerlemenin yolunun çatışmadan değil diplomasiden geçtiğini' açıkça ifade ettiğini hatırlatan Blinken, “Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir, ancak o yol orada ve bizim kanaatimize göre gerekli" dedi.Diplomasi yolunun tercih edilmesi için tüm taraflarla çalışmaya devam edileceğini söyleyen Blinken, önceliklerinin ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest kalması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bilinmezlik-suruyor-israil-medyasi-nasrallahin-olduruldugunuiddiaetti-1088538989.html

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abd, antony blinken, israil, lübnan, saldırı, diplomasi