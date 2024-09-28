https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-disisleri-bakani-blinken-israilin-terorizme-karsi-kendini-savunma-hakki-vardir-1088543627.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır
Sputnik Türkiye
New York'ta düzenlediği basın toplantısında Blinken, Beyrut'taki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken açıklamasında, "İsrail'in terörizme... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T03:05+0300
2024-09-28T03:05+0300
2024-09-28T03:05+0300
dünya
abd
antony blinken
israil
lübnan
saldırı
diplomasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087027722_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_ba12b9d154952a5e2cf3c886408fb6ba.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırması hakkında geçen hafta ve son bir kaç saat içerisinde yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı. 'İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır'Blinken, son yaşananların Ortadoğu ve dünyanın ne kadar tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösterdiğini dile getirirken, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunu nasıl yaptığı önemlidir" ifadelerini kullandı.Verilecek olan kararların Ortadoğu'daki geleceği şekillendireceğini dile getiren Blinken, “Önümüzdeki günlerde tüm tarafların yapacağı seçimler, bu bölgenin hangi yolda olduğunu belirleyecek ve bölge halkı için şu anda ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda önemli sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.'Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir'ABD’nin 'ilerlemenin yolunun çatışmadan değil diplomasiden geçtiğini' açıkça ifade ettiğini hatırlatan Blinken, “Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir, ancak o yol orada ve bizim kanaatimize göre gerekli" dedi.Diplomasi yolunun tercih edilmesi için tüm taraflarla çalışmaya devam edileceğini söyleyen Blinken, önceliklerinin ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest kalması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bilinmezlik-suruyor-israil-medyasi-nasrallahin-olduruldugunuiddiaetti-1088538989.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087027722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31297a67d2c02a9872a4fd1ff5a8ca6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, antony blinken, israil, lübnan, saldırı, diplomasi
abd, antony blinken, israil, lübnan, saldırı, diplomasi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır
New York'ta düzenlediği basın toplantısında Blinken, Beyrut'taki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken açıklamasında, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır" şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blinken, İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a saldırması hakkında geçen hafta ve son bir kaç saat içerisinde yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı.
'İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır'
Blinken, son yaşananların Ortadoğu ve dünyanın ne kadar tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösterdiğini dile getirirken, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunu nasıl yaptığı önemlidir" ifadelerini kullandı.
Verilecek olan kararların Ortadoğu'daki geleceği şekillendireceğini dile getiren Blinken, “Önümüzdeki günlerde tüm tarafların yapacağı seçimler, bu bölgenin hangi yolda olduğunu belirleyecek ve bölge halkı için şu anda ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda önemli sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.
'Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir'
ABD’nin 'ilerlemenin yolunun çatışmadan değil diplomasiden geçtiğini' açıkça ifade ettiğini hatırlatan Blinken, “Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir, ancak o yol orada ve bizim kanaatimize göre gerekli" dedi.
Diplomasi yolunun tercih edilmesi için tüm taraflarla çalışmaya devam edileceğini söyleyen Blinken, önceliklerinin ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest kalması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olduğunu belirtti.