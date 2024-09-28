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Bakan Yerlikaya, 'şehit kızımıza sözümüz var' diyerek konuştu: 'Suç ve suçlularla mücadelemiz hiç bitmeyecek'
Bakan Yerlikaya, 'şehit kızımıza sözümüz var' diyerek konuştu: 'Suç ve suçlularla mücadelemiz hiç bitmeyecek'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında, "Ona da sözümüz... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:43+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa hiç kusura bakmasın, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp götürüp adalete teslim etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.Şehidin mekanının cennet, derecesinin ali olmasını temenni eden Yerliyaka, "Son derece metin bir baba ve anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağolsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz, milletimizin her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de Allah'ın izniyle daim olacağına yürekten inanıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin babasıyla telefonla görüştüğünü aktaran Yerlikaya, "Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu, zehir tacirleriyle bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.'Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz'Yerlikaya, millete söz verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sehit-polis-seyda-yilmazin-esi-o-anlari-anlatti-saldiriyi-telsizden-duydum-basimdan-asagiya-kaynak-1088510213.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, taziye, şeyda yılmaz, mücadele, söz
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, taziye, şeyda yılmaz, mücadele, söz

Bakan Yerlikaya, 'şehit kızımıza sözümüz var' diyerek konuştu: 'Suç ve suçlularla mücadelemiz hiç bitmeyecek'

16:43 28.09.2024
© AA / İçişleri Bakanlığıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehidin babası Mehmet Yağlı'ya taziyelerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehidin babası Mehmet Yağlı'ya taziyelerini iletti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında, "Ona da sözümüz suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiçbir zaman durmadan devam edecek" cümlesini kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa hiç kusura bakmasın, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp götürüp adalete teslim etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Şehidin mekanının cennet, derecesinin ali olmasını temenni eden Yerliyaka, "Son derece metin bir baba ve anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağolsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz, milletimizin her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de Allah'ın izniyle daim olacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin babasıyla telefonla görüştüğünü aktaran Yerlikaya, "Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu, zehir tacirleriyle bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

'Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz'

Yerlikaya, millete söz verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa hiç kusura bakmasın, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp götürüp adalete teslim etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz ve benim milletim, benim insanlarım huzuru hak ediyor. Çünkü iyi niyetini, hayır duasını, kendisine hizmet eden başta güvenlik birimleri, Mehmetçik olmak üzere hep diyor ki 'Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizinle beraberiz' diyor. Ben buradan ekranları başında izleyen vatandaşlarımıza tekraren şu sözü vermek istiyorum, 600 bin İçişleri ailesindeki arkadaşlarımızla beraber sizin desteğiniz ve sizin o güzel hayırlı dualarınıza layık olmak ve sizin huzurunuz için mücadeleye durmadan, duraklamadan devam edeceğiz. Şeyda kızımızın tekrar mekanı cennet, derecesi ali olsun diyoruz. Ona da sözümüz suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiçbir zaman durmadan devam edecek.

Semih Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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