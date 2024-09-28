https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bakan-yerlikaya-sehit-kizimiza-sozumuz-var-diyerek-konustu-suc-ve-suclularla-1088558462.html

Bakan Yerlikaya, 'şehit kızımıza sözümüz var' diyerek konuştu: 'Suç ve suçlularla mücadelemiz hiç bitmeyecek'

Bakan Yerlikaya, 'şehit kızımıza sözümüz var' diyerek konuştu: 'Suç ve suçlularla mücadelemiz hiç bitmeyecek'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında, "Ona da sözümüz... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:43+0300

2024-09-28T16:43+0300

2024-09-28T16:43+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

taziye

şeyda yılmaz

mücadele

söz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa hiç kusura bakmasın, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp götürüp adalete teslim etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.Şehidin mekanının cennet, derecesinin ali olmasını temenni eden Yerliyaka, "Son derece metin bir baba ve anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağolsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz, milletimizin her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de Allah'ın izniyle daim olacağına yürekten inanıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin babasıyla telefonla görüştüğünü aktaran Yerlikaya, "Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu, zehir tacirleriyle bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.'Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz'Yerlikaya, millete söz verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sehit-polis-seyda-yilmazin-esi-o-anlari-anlatti-saldiriyi-telsizden-duydum-basimdan-asagiya-kaynak-1088510213.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, taziye, şeyda yılmaz, mücadele, söz