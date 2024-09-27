https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sehit-polis-seyda-yilmazin-esi-o-anlari-anlatti-saldiriyi-telsizden-duydum-basimdan-asagiya-kaynak-1088510213.html

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o anları anlattı: 'Saldırıyı telsizden duydum, başımdan aşağıya kaynak sular döküldü'

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o anları anlattı: 'Saldırıyı telsizden duydum, başımdan aşağıya kaynak sular döküldü'

Sputnik Türkiye

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, telsizden duyduğu saldırı sonrasında eşinin vurulduğu haberini aldığında hissettiklerini... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T12:06+0300

2024-09-27T12:06+0300

2024-09-27T12:12+0300

türkiye

şeyda yılmaz

polis

yunus emre geçti

saldırı

silahlı saldırı

semih yılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088509885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e08083682e1c81e23cd27d27f71acb00.jpg

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Genç polis memuru Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz taziyeleri kabul ederken o gece yaşananları ilk kez anlattı. Sözün bittiği yerdeyizÇok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.Başımdan aşağı kaynar sular döküldüYılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek şunları anlattı:Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.'Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim'Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeyda yılmaz, polis, yunus emre geçti, saldırı, silahlı saldırı, semih yılmaz