https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sehit-polis-seyda-yilmazin-esi-o-anlari-anlatti-saldiriyi-telsizden-duydum-basimdan-asagiya-kaynak-1088510213.html
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o anları anlattı: 'Saldırıyı telsizden duydum, başımdan aşağıya kaynak sular döküldü'
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o anları anlattı: 'Saldırıyı telsizden duydum, başımdan aşağıya kaynak sular döküldü'
Sputnik Türkiye
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, telsizden duyduğu saldırı sonrasında eşinin vurulduğu haberini aldığında hissettiklerini... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T12:06+0300
2024-09-27T12:06+0300
2024-09-27T12:12+0300
türkiye
şeyda yılmaz
polis
yunus emre geçti
saldırı
silahlı saldırı
semih yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088509885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e08083682e1c81e23cd27d27f71acb00.jpg
Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Genç polis memuru Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz taziyeleri kabul ederken o gece yaşananları ilk kez anlattı. Sözün bittiği yerdeyizÇok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.Başımdan aşağı kaynar sular döküldüYılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek şunları anlattı:Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.'Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim'Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088509885_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_275871d4e7fe49acd101fa32f782bb0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şeyda yılmaz, polis, yunus emre geçti, saldırı, silahlı saldırı, semih yılmaz
şeyda yılmaz, polis, yunus emre geçti, saldırı, silahlı saldırı, semih yılmaz
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi o anları anlattı: 'Saldırıyı telsizden duydum, başımdan aşağıya kaynak sular döküldü'
12:06 27.09.2024 (güncellendi: 12:12 27.09.2024)
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, telsizden duyduğu saldırı sonrasında eşinin vurulduğu haberini aldığında hissettiklerini 'başından aşağıya kaynar sular döküldü' diye anlattı.
Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Genç polis memuru Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz taziyeleri kabul ederken o gece yaşananları ilk kez anlattı.
Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek şunları anlattı:
"Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim."
Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.
'Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim'
Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"O konu benim için farklı bir boyut, o konuda pek bir şey diyemiyorum. Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Belki söylenecek çok söz var ama devletimizin gereğini yerine getireceğine inancım tam. Başka Şeyda'lar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, çocukların canı yanmasın. Devletimizden bunu diliyorum. Bu suç makinelerine karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum. Dediğim gibi ben yandım, başka ailelere ateş düşmesin."