https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/trabzonspor-bankalar-birliginden-cikti-ilk-turk-kulubu-olma-unvanini-kazandi-1088534738.html
Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı: İlk Türk kulübü olma unvanını kazandı
Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı: İlk Türk kulübü olma unvanını kazandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp oldu. Tüm borcunu kapatan Bordo-Mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T20:10+0300
2024-09-27T20:10+0300
2024-09-27T20:10+0300
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Karadeniz takımı Trabzonspor Bankalar Birliği'ne olan tüm borçlarını kapatarak Türkiye tarihinde ilk takım oldu.Fotomaç’ta yer alan habere göre bordo-mavililer Türkiye Bankalar Birliği’ne olan borçlarını yapılandırdıktan sonra taksitleri ödedi. Karadeniz ekibi Süper Lig tarihinde Bankalar Birliği'nden çıkan ilk takım olarak tarihe geçti.Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.Trabzonspor'un borcu ne kadar?Trabzonspor’un 56’ncı Olağan Genel Kurulu'nda güncel net borcu 4 milyar 486 milyon TL olarak açıklanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan gelir getirici 3 projesini hayata geçirerek borçları kapatmayı başardı. 'Bu borcu kapatmaya talibim'Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan borcu kapatacağını 30 Nisan'da verdiği röportajda açıklayarak şunları söylemişti:Süper Lig takımlarının borcu ne kadar?27 Ocak 2024 Süper Lig’in önde gelen dört kulübünün, mali performanslarını değerlendiren finansal raporlara göre borçları açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/trabzonspor-tarihindeki-en-kotu-baslangiclardan-birini-yasiyor-5-mac-art-arda-beraberlik--1088377254.html
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süper lig takımların borçları, trabzonspor borcu, bankalar birliği borçları
süper lig takımların borçları, trabzonspor borcu, bankalar birliği borçları
Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı: İlk Türk kulübü olma unvanını kazandı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp oldu. Tüm borcunu kapatan Bordo-Mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.
Karadeniz takımı Trabzonspor Bankalar Birliği'ne olan tüm borçlarını kapatarak Türkiye tarihinde ilk takım oldu.
Fotomaç’ta yer alan habere göre bordo-mavililer Türkiye Bankalar Birliği’ne olan borçlarını yapılandırdıktan sonra taksitleri ödedi. Karadeniz ekibi Süper Lig tarihinde Bankalar Birliği'nden çıkan ilk takım olarak tarihe geçti.
Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Trabzonspor'un borcu ne kadar?
Trabzonspor’un 56’ncı Olağan Genel Kurulu'nda güncel net borcu 4 milyar 486 milyon TL olarak açıklanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan gelir getirici 3 projesini hayata geçirerek borçları kapatmayı başardı.
'Bu borcu kapatmaya talibim'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan borcu kapatacağını 30 Nisan'da verdiği röportajda açıklayarak şunları söylemişti:
Geçen yıl 140 milyon Euro ödeme yaptık. 140 milyon'un 120 milyon Euro'luk kısmını kasaya karşılıksız koyduk. Bu 140 milyon’un yüzde 10’uyla transfer yapamadık. Başka borçlar ödedik. Bu kadar yüksek ödeme gücümüze rağmen borcumuz 4 milyar lira seviyelerinde. Bunlar ödenmeseydi durumumuz daha vahim olabilirdi. Bu borcu kapatmaya talibim. Borcu kapatmaya inancım var mı, sonuna kadar var? Yoksa burada bir dakika durmam. Borcu sıfırlarken de yarışın içinde olmak zorundayım. Bunun için çok ciddi 3 proje üzerinde çalışıyoruz. İki gelir getirici projede sona gelmiş durumdayız. Kartal projesinde sona gelmiş durumdayız. Bu projelerimiz hayata geçtiğinde Trabzonspor’un geleceği parlak.
Süper Lig takımlarının borcu ne kadar?
27 Ocak 2024 Süper Lig’in önde gelen dört kulübünün, mali performanslarını değerlendiren finansal raporlara göre borçları açıklanmıştı.
Galatasaray
: 9.59 milyar lira borç
Fenerbahçe
: 8.63 milyar lira borç
Beşiktaş
: 7.05 milyar lira borç
Trabzonspor
: 4.66 milyar lira borç