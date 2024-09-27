Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı: İlk Türk kulübü olma unvanını kazandı

Geçen yıl 140 milyon Euro ödeme yaptık. 140 milyon'un 120 milyon Euro'luk kısmını kasaya karşılıksız koyduk. Bu 140 milyon’un yüzde 10’uyla transfer yapamadık. Başka borçlar ödedik. Bu kadar yüksek ödeme gücümüze rağmen borcumuz 4 milyar lira seviyelerinde. Bunlar ödenmeseydi durumumuz daha vahim olabilirdi. Bu borcu kapatmaya talibim. Borcu kapatmaya inancım var mı, sonuna kadar var? Yoksa burada bir dakika durmam. Borcu sıfırlarken de yarışın içinde olmak zorundayım. Bunun için çok ciddi 3 proje üzerinde çalışıyoruz. İki gelir getirici projede sona gelmiş durumdayız. Kartal projesinde sona gelmiş durumdayız. Bu projelerimiz hayata geçtiğinde Trabzonspor’un geleceği parlak.