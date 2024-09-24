https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/trabzonspor-tarihindeki-en-kotu-baslangiclardan-birini-yasiyor-5-mac-art-arda-beraberlik--1088377254.html

Trabzonspor tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini yaşıyor: 5 maç art arda beraberlik

Trabzonspor tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini yaşıyor: 5 maç art arda beraberlik

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, ilk 5 maçta da berabere kalarak tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini elde etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T13:29+0300

2024-09-24T13:29+0300

2024-09-24T13:29+0300

spor

trabzonspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

süper lig

spor toto süper lig

futbol

avrupa futbol şampiyonası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086604617_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_624cb0c45c141d52e59cf709d5d169a6.jpg

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezonki ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyerek tamamını beraberlikle bitirdi. İlk hafta Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, sonraki haftalarda Eyüpspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep FK ile karşılaştı.Bu maçlarda da galibiyet alamayan bordo-mavililer, toplamda 5 puan topladı ve zirve yarışından uzaklaştı. 121 gündür galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, en son geçen sezonun son haftasında Ankaragücü’nü yenmişti.Bu sezonun başlangıcı, Trabzonspor’un tarihindeki en kötü başlangıçlardan biri olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/besiktas-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligindeki-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1088369502.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, spor toto süper lig, futbol, avrupa futbol şampiyonası