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SON DAKİKA | Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti
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Trabzonspor tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini yaşıyor: 5 maç art arda beraberlik
Trabzonspor tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini yaşıyor: 5 maç art arda beraberlik
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, ilk 5 maçta da berabere kalarak tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini elde etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:29+0300
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezonki ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyerek tamamını beraberlikle bitirdi. İlk hafta Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, sonraki haftalarda Eyüpspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep FK ile karşılaştı.Bu maçlarda da galibiyet alamayan bordo-mavililer, toplamda 5 puan topladı ve zirve yarışından uzaklaştı. 121 gündür galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, en son geçen sezonun son haftasında Ankaragücü’nü yenmişti.Bu sezonun başlangıcı, Trabzonspor’un tarihindeki en kötü başlangıçlardan biri olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/besiktas-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligindeki-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1088369502.html
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trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, spor toto süper lig, futbol, avrupa futbol şampiyonası
trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, spor toto süper lig, futbol, avrupa futbol şampiyonası

Trabzonspor tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini yaşıyor: 5 maç art arda beraberlik

13:29 24.09.2024
© AATrabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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Trabzonspor, ilk 5 maçta da berabere kalarak tarihindeki en kötü başlangıçlardan birini elde etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezonki ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyerek tamamını beraberlikle bitirdi. İlk hafta Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, sonraki haftalarda Eyüpspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep FK ile karşılaştı.
Bu maçlarda da galibiyet alamayan bordo-mavililer, toplamda 5 puan topladı ve zirve yarışından uzaklaştı. 121 gündür galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, en son geçen sezonun son haftasında Ankaragücü’nü yenmişti.
Bu sezonun başlangıcı, Trabzonspor’un tarihindeki en kötü başlangıçlardan biri olarak kaydedildi.
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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