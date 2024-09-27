https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-tarimsal-hasilada-avrupada-1inci-dunyada-9uncusiradayiz-1088531519.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Gaziantep'te sektör paydaşları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T18:11+0300

2024-09-27T18:11+0300

2024-09-27T18:11+0300

politika

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

gaziantep

avrupa birliği

tarım

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.Gelecek nesillere minimum problemle ülkenin devredilmesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:Bakan Yumaklı, Gaziantep'in birçok ürünle marka bir şehir olduğuna işaret etti.Araban sarımsağının da bir marka olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Bugün bir sarımsak sohbeti oldu. Bir Kastamonulu olarak Taşköprü sarımsağı var biliyorsunuz. O ayrı, bu ayrı. Aynı şey pastırmada da oluyor. Orada da söylüyorum. Kastamonu pastırmasıyla Kayseri pastırması için tabiri caizse böyle bir rekabet oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir rekabeti ben oluşturmuyorum. Her ikisi de bizim her ikisi de memleketimizin. Araban sarımsağının da baklavanın da Avrupa Birliği tescili almasından son derece mutluyum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/diyanet-isleri-baskani-erbastan-narin-cinayeti-ve-sila-bebek-yorumu-olumse-olum-idamsa-idam-1088526443.html

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, gaziantep, avrupa birliği, tarım