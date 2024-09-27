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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'daki Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki Sıla bebekle ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkisi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
idam
sıla bebek
narin güran
cinayet
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Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki darp edilen ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebekle ilgili konuştu. Katil tespit edilse ne olacak?Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı" diye konuştu.'Ölümse ölüm, idamsa idam'Cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, idam, sıla bebek, narin güran, cinayet
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, idam, sıla bebek, narin güran, cinayet

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'

17:00 27.09.2024 (güncellendi: 17:14 27.09.2024)
© AA / Veysel AltunDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Veysel Altun
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Diyarbakır'daki Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki Sıla bebekle ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkisi olmadığını belirterek, 'İsterseniz bin yıl ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Kanunlarda caydırıcılık var mı?' yorumunda bulundu.
Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki darp edilen ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebekle ilgili konuştu.

Katil tespit edilse ne olacak?

Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı" diye konuştu.

'Ölümse ölüm, idamsa idam'

Cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ölümse ölüm, idamsa idam. Öyle değil mi, nasıl caydıracağız? İmam Gazali şöyle diyor; 'Caydırıcılık özelliği olan kanunlar' bunlar da yetmiyor. Dünya kurulduğundan beri kanunlar var, mahkemeler var. Milattan önce 2 binli yıllarda yaşamış 'Hamurabi' denilen birisi var. Yaptığı kanunların gökten indiğine inanıyor Babil halkı ama yine caydıramadı insanları. O zaman uhrevi müeyyide, ahiret bilinci. Biz onun için günde 40 sefer namazda 'Maliki Yevmiddin' diyoruz."

Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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