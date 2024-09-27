https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/diyanet-isleri-baskani-erbastan-narin-cinayeti-ve-sila-bebek-yorumu-olumse-olum-idamsa-idam-1088526443.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'daki Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki Sıla bebekle ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkisi... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T17:00+0300

2024-09-27T17:00+0300

2024-09-27T17:14+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

idam

sıla bebek

narin güran

cinayet

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Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki darp edilen ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebekle ilgili konuştu. Katil tespit edilse ne olacak?Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı" diye konuştu.'Ölümse ölüm, idamsa idam'Cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sila-bebegin-durumu-kotuye-gidiyor-1088520939.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, idam, sıla bebek, narin güran, cinayet