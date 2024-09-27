https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/szijjarto-macaristan-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-yonelik-baris-dostlari-grubuna-katilacak-1088540217.html
Szijjarto: Macaristan, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ grubuna katılacak
Szijjarto: Macaristan, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ grubuna katılacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna ihtilafının çözümü amacıyla oluşturulan ‘Barış Dostları’ platformuna katılacağını belirtti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, M1 televizyonuna demecinde, Macaristan'ın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik Çin ve Brezilya'nın girişimiyle oluşturulan ‘Barış Dostları’ grubuna katılacağını söyledi.Szijjarto, “Aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Meksika, Kenya, Zambiya ve Kazakistan'ın da olduğu 15 ülke, ‘Barış Dostları’ grubunun oluşumunu hazırlamak üzere Çin ve Brezilya öncülüğünde düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek" dedi.Szijjarto, toplantıya Macaristan'ın yanı sıra Avrupa’dan Fransa ve İsviçre’nin de davet edildiğini belirtti.Macar Bakan, grubun kurulmasının nedenini ‘Küresel Güney ülkelerinin, transatlantik topluluğun Ukrayna'daki çatışmayı sürekli olarak ‘körüklemesi’ ve bunu çözememesinden kaynaklanan yorgunluğu’ şeklinde açıkladı.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile New York’ta yaptığı görüşmede Çin, Brezilya ve Küresel Güney'in diğer ülkelerinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ platformunu oluşturacaklarını söylemişti.Mayıs ayında Çin ve Brezilya, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin 6 maddelik bir belge yayınlamışü 100'den fazla ülkeden olumlu tepki almıştı.Belge, bölgedeki gerilimin azaltılması için ilgili tüm taraflara muharebe alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve herhangi bir tarafın provokasyon yapmamasından oluşan üç ilkeyi gözetme çağrısında bulunuyor. Diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizinin tek geçerli çözümü olduğuna vurgu yapan belge, insani yardım hacminin artırılması, insani krizin büyümesinin önlenmesi, sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılardan kaçınılması çağrısı yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/wang-yi-kuresel-guney-ulkeleri-ukrayna-ihtilafinin-cozmune-yonelik-bir-platform-olusturacak-1088531378.html
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peter szijjarto, macaristan, çin, brezilya, platform, barış, ukrayna, fransa, isviçre, türkiye, mısır, kazakistan, wang yi, celso amorim, küresel güney
peter szijjarto, macaristan, çin, brezilya, platform, barış, ukrayna, fransa, isviçre, türkiye, mısır, kazakistan, wang yi, celso amorim, küresel güney
Szijjarto: Macaristan, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ grubuna katılacak
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna ihtilafının çözümü amacıyla oluşturulan ‘Barış Dostları’ platformuna katılacağını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, M1 televizyonuna demecinde, Macaristan'ın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik Çin ve Brezilya'nın girişimiyle oluşturulan ‘Barış Dostları’ grubuna katılacağını söyledi.
Szijjarto, “Aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Meksika, Kenya, Zambiya ve Kazakistan'ın da olduğu 15 ülke, ‘Barış Dostları’ grubunun oluşumunu hazırlamak üzere Çin ve Brezilya öncülüğünde düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek" dedi.
Szijjarto, toplantıya Macaristan'ın yanı sıra Avrupa’dan Fransa ve İsviçre’nin de davet edildiğini belirtti.
Macar Bakan, grubun kurulmasının nedenini ‘Küresel Güney ülkelerinin, transatlantik topluluğun Ukrayna'daki çatışmayı sürekli olarak ‘körüklemesi’ ve bunu çözememesinden kaynaklanan yorgunluğu’ şeklinde açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile New York’ta yaptığı görüşmede Çin, Brezilya ve Küresel Güney'in diğer ülkelerinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ platformunu oluşturacaklarını söylemişti.
Mayıs ayında Çin ve Brezilya, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin 6 maddelik bir belge yayınlamışü 100'den fazla ülkeden olumlu tepki almıştı.
Belge, bölgedeki gerilimin azaltılması için ilgili tüm taraflara muharebe alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve herhangi bir tarafın provokasyon yapmamasından oluşan üç ilkeyi gözetme çağrısında bulunuyor. Diyalog ve müzakerelerin Ukrayna krizinin tek geçerli çözümü olduğuna vurgu yapan belge, insani yardım hacminin artırılması, insani krizin büyümesinin önlenmesi, sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılardan kaçınılması çağrısı yapıyor.