https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/wang-yi-kuresel-guney-ulkeleri-ukrayna-ihtilafinin-cozmune-yonelik-bir-platform-olusturacak-1088531378.html
Wang Yi: Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir platform oluşturacak
Wang Yi: Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir platform oluşturacak
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna krizinin çözmüne yönelik bir barış platformu oluşturacağını belirtti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:07+0300
2024-09-27T18:07+0300
2024-09-27T18:09+0300
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile New York’ta yaptığı görüşmede Çin, Brezilya ve Küresel Güney'in diğer ülkelerinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ platformu oluşturacaklarını söyledi.Wang Yi “Çin, Brezilya ve Küresel Güney'den benzer görüşlere sahip ülkeler, Ukrayna krizini çözmek için bir ‘Barış Dostları’ platformu oluşturacak” dedi.Wang Yi, oluşturulacak platformun kapalı bir yapı olmayacağını ve gelecekteki katılımcılarının kapsayıcı diyalog ilkelerine bağlı olacağını kaydetti.Wang Yi daha önce, Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin tutumundan dolayı Çin'i suçlayan devletlerin gizli amaçlara sahip olduğunu belirtmişti.25 Eylül'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Kurulu 79. Oturumu çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir arayagelmişti. Wang Yi, Pekin'in ihtilafa ilişkin objektif ve adil bir tutuma sahip olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cin-abd-dunya-barisi-onundeki-en-buyuk-tehdit-1088477675.html
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wang yi, çin, brezilya, celso amorim, küresel güney, platform, ukrayna, barış, new york, bm genel kurulu
Wang Yi: Küresel Güney ülkeleri, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik bir platform oluşturacak
18:07 27.09.2024 (güncellendi: 18:09 27.09.2024)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna krizinin çözmüne yönelik bir barış platformu oluşturacağını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile New York’ta yaptığı görüşmede Çin, Brezilya ve Küresel Güney'in diğer ülkelerinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik ‘Barış Dostları’ platformu oluşturacaklarını söyledi.
Wang Yi “Çin, Brezilya ve Küresel Güney'den benzer görüşlere sahip ülkeler, Ukrayna krizini çözmek için bir ‘Barış Dostları’ platformu oluşturacak” dedi.
Wang Yi, oluşturulacak platformun kapalı bir yapı olmayacağını ve gelecekteki katılımcılarının kapsayıcı diyalog ilkelerine bağlı olacağını kaydetti.
Wang Yi daha önce, Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin tutumundan dolayı Çin'i suçlayan devletlerin gizli amaçlara sahip olduğunu belirtmişti.
25 Eylül'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Kurulu 79. Oturumu çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir arayagelmişti. Wang Yi, Pekin'in ihtilafa ilişkin objektif ve adil bir tutuma sahip olduğunu vurgulamıştı.