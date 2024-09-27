https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/siyasetciler-dunyanin-en-urkutucu-pazarina-akin-ediyor-meyve-sebze-degil-buyu-satiliyor-1088493655.html
Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor
Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor
Sputnik Türkiye
Her şeyin pazarı kurulur, ama Togo'daki Vudu Pazarı sizi şaşkına çevirebilir. Şişelere hapsedilen cinler, büyülü bebekler ve hayvan kafatasları... Dünyanın... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T08:47+0300
2024-09-27T08:47+0300
2024-09-27T08:59+0300
yaşam
büyü
büyü
kara büyü
vudu
gizemli
pazar
pazar
togo
togo cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/49/1040764980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b72dd6e2495d84c06f32274e5a8fcf6.jpg
Togo Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük büyü pazarı olarak bilinen Akodessewa, sıradan bir pazar değil. Burada yiyecek veya giysi değil, ruhlara hizmet eden büyü malzemeleri satılıyor. Vudu dininin merkezinde yer alan bu pazarda, hayvan kemikleri, kafatasları, büyülü bebekler ve daha birçok ürüne rastlamak mümkün. Pazar, ziyaretçilerine mistik bir dünyanın kapılarını açarken, aynı zamanda ürkütücü bir deneyim sunuyor.Vudu'nun kalbi: Loa ruhları ve şifa arayışıPazarda satılan ürünler, Vudu dininde ruhlar dünyasıyla iletişimi sağlayan araçlar olarak kabul ediliyor. Özellikle Loa olarak bilinen ruhlara yardımcı olmak için kullanılan bu eşyalar, şifa bulmak ya da kötülükten korunmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Togo halkı, hayvan derilerinden hazırlanan büyü bebekleri ve kaplumbağa kabuğu tozuyla hastalıklara çare arıyor.Pazarın kokusu ve karanlık ritüellerPazarın kötü kokusu ve satılan sıra dışı ürünler, burayı ziyaret edenlerin tüylerini diken diken ediyor. Vudu rahipleri, kaplumbağa kabuğundan şifa bulmaya çalışan hastalar için dualar ederken, bazı ayinlerde yarasa ya da kertenkele kurban ediliyor. Şifa bulmak ya da kötü ruhlardan arınmak isteyen ziyaretçilere rahipler rehberlik ediyor, hatta fal bakıyor.Vudu'nun gizemli eczanesi: Şişelerde cinler ve tavuk parçalarıBu pazarda herhangi bir hayvanın bir parçasını satın almanız gerekiyorsa, bunun avcılardan gelen özel bir ürün olduğunu bilmelisiniz. Rahipler, örneğin şans getirmesi için bir şişede cin sunabilir ya da işlerinizi yoluna koymak için tavuk parçası verebilir. Her rahip farklı bir ritüel sunarken, bazıları sizden köpek kafatası veya fare kuyruğu talep edebilir.Sadece yerel değil, uluslararası i̇lgi varBu pazar sadece yerel halkın değil, dünyanın dört bir yanından gelen insanların da ilgi odağı. Söylentilere göre, bazı politikacılar bile bu pazardan yardım almak için burayı ziyaret ediyor. Her yıl binlerce insanın akın ettiği bu pazar, Vudu inancının dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html
pazar
togo
togo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/49/1040764980_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_366af5662594898c6ced4ec2e088bbcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyü, büyü, kara büyü, vudu, gizemli, pazar, pazar, togo, togo cumhuriyeti
büyü, büyü, kara büyü, vudu, gizemli, pazar, pazar, togo, togo cumhuriyeti
Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor
08:47 27.09.2024 (güncellendi: 08:59 27.09.2024)
Her şeyin pazarı kurulur, ama Togo'daki Vudu Pazarı sizi şaşkına çevirebilir. Şişelere hapsedilen cinler, büyülü bebekler ve hayvan kafatasları... Dünyanın dört bir yanından insanların akın ettiği bu pazarda satılanlar herkesi dehşete düşürüyor. Peki, bu esrarengiz pazarın sırrı ne?
Togo Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük büyü pazarı olarak bilinen Akodessewa, sıradan bir pazar değil. Burada yiyecek veya giysi değil, ruhlara hizmet eden büyü malzemeleri satılıyor. Vudu dininin merkezinde yer alan bu pazarda, hayvan kemikleri, kafatasları, büyülü bebekler ve daha birçok ürüne rastlamak mümkün. Pazar, ziyaretçilerine mistik bir dünyanın kapılarını açarken, aynı zamanda ürkütücü bir deneyim sunuyor.
Vudu'nun kalbi: Loa ruhları ve şifa arayışı
Pazarda satılan ürünler, Vudu dininde ruhlar dünyasıyla iletişimi sağlayan araçlar olarak kabul ediliyor. Özellikle Loa olarak bilinen ruhlara yardımcı olmak için kullanılan bu eşyalar, şifa bulmak ya da kötülükten korunmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Togo halkı, hayvan derilerinden hazırlanan büyü bebekleri ve kaplumbağa kabuğu tozuyla hastalıklara çare arıyor.
Pazarın kokusu ve karanlık ritüeller
Pazarın kötü kokusu ve satılan sıra dışı ürünler, burayı ziyaret edenlerin tüylerini diken diken ediyor. Vudu rahipleri, kaplumbağa kabuğundan şifa bulmaya çalışan hastalar için dualar ederken, bazı ayinlerde yarasa ya da kertenkele kurban ediliyor. Şifa bulmak ya da kötü ruhlardan arınmak isteyen ziyaretçilere rahipler rehberlik ediyor, hatta fal bakıyor.
Vudu'nun gizemli eczanesi: Şişelerde cinler ve tavuk parçaları
Bu pazarda herhangi bir hayvanın bir parçasını satın almanız gerekiyorsa, bunun avcılardan gelen özel bir ürün olduğunu bilmelisiniz. Rahipler, örneğin şans getirmesi için bir şişede cin sunabilir ya da işlerinizi yoluna koymak için tavuk parçası verebilir. Her rahip farklı bir ritüel sunarken, bazıları sizden köpek kafatası veya fare kuyruğu talep edebilir.
Sadece yerel değil, uluslararası i̇lgi var
Bu pazar sadece yerel halkın değil, dünyanın dört bir yanından gelen insanların da ilgi odağı. Söylentilere göre, bazı politikacılar bile bu pazardan yardım almak için burayı ziyaret ediyor. Her yıl binlerce insanın akın ettiği bu pazar, Vudu inancının dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor.