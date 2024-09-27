https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/siyasetciler-dunyanin-en-urkutucu-pazarina-akin-ediyor-meyve-sebze-degil-buyu-satiliyor-1088493655.html

Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor

Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor

Sputnik Türkiye

Her şeyin pazarı kurulur, ama Togo'daki Vudu Pazarı sizi şaşkına çevirebilir. Şişelere hapsedilen cinler, büyülü bebekler ve hayvan kafatasları... Dünyanın... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T08:47+0300

2024-09-27T08:47+0300

2024-09-27T08:59+0300

yaşam

büyü

büyü

kara büyü

vudu

gizemli

pazar

pazar

togo

togo cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/49/1040764980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b72dd6e2495d84c06f32274e5a8fcf6.jpg

Togo Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük büyü pazarı olarak bilinen Akodessewa, sıradan bir pazar değil. Burada yiyecek veya giysi değil, ruhlara hizmet eden büyü malzemeleri satılıyor. Vudu dininin merkezinde yer alan bu pazarda, hayvan kemikleri, kafatasları, büyülü bebekler ve daha birçok ürüne rastlamak mümkün. Pazar, ziyaretçilerine mistik bir dünyanın kapılarını açarken, aynı zamanda ürkütücü bir deneyim sunuyor.Vudu'nun kalbi: Loa ruhları ve şifa arayışıPazarda satılan ürünler, Vudu dininde ruhlar dünyasıyla iletişimi sağlayan araçlar olarak kabul ediliyor. Özellikle Loa olarak bilinen ruhlara yardımcı olmak için kullanılan bu eşyalar, şifa bulmak ya da kötülükten korunmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Togo halkı, hayvan derilerinden hazırlanan büyü bebekleri ve kaplumbağa kabuğu tozuyla hastalıklara çare arıyor.Pazarın kokusu ve karanlık ritüellerPazarın kötü kokusu ve satılan sıra dışı ürünler, burayı ziyaret edenlerin tüylerini diken diken ediyor. Vudu rahipleri, kaplumbağa kabuğundan şifa bulmaya çalışan hastalar için dualar ederken, bazı ayinlerde yarasa ya da kertenkele kurban ediliyor. Şifa bulmak ya da kötü ruhlardan arınmak isteyen ziyaretçilere rahipler rehberlik ediyor, hatta fal bakıyor.Vudu'nun gizemli eczanesi: Şişelerde cinler ve tavuk parçalarıBu pazarda herhangi bir hayvanın bir parçasını satın almanız gerekiyorsa, bunun avcılardan gelen özel bir ürün olduğunu bilmelisiniz. Rahipler, örneğin şans getirmesi için bir şişede cin sunabilir ya da işlerinizi yoluna koymak için tavuk parçası verebilir. Her rahip farklı bir ritüel sunarken, bazıları sizden köpek kafatası veya fare kuyruğu talep edebilir.Sadece yerel değil, uluslararası i̇lgi varBu pazar sadece yerel halkın değil, dünyanın dört bir yanından gelen insanların da ilgi odağı. Söylentilere göre, bazı politikacılar bile bu pazardan yardım almak için burayı ziyaret ediyor. Her yıl binlerce insanın akın ettiği bu pazar, Vudu inancının dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html

pazar

togo

togo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyü, büyü, kara büyü, vudu, gizemli, pazar, pazar, togo, togo cumhuriyeti