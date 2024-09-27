Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html
Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor
Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor
Sputnik Türkiye
Dünya’nın yüzeyini oluşturan kıtalar, her yıl birkaç santimetre hareket ederek gelecekte radikal bir değişimin habercisi olabilir. Bilim insanları 250 milyon... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T08:59+0300
2024-09-27T08:59+0300
yaşam
harita
harita
yol haritası
google haritalar
deprem haritası
türkiye haritası
bilim
bilim insanları
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/06/1058360796_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_920c70d4163dba66ca232cb5c8b6f896.jpg
Dünya’nın tarihi boyunca kıtalar birleşti ve ayrıldı. 300 milyon yıl önce var olan süper kıta Pangea, zamanla parçalanarak bugünkü kıta düzenini oluşturdu. Ancak bu süreç sona ermedi. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerinin devam ettiğini ve 250 milyon yıl içinde Amerika, Afrika ve Avrasya’nın yeniden birleşebileceğini ifade etti. "Dünya’nın yüzeyi sürekli değişiyor, kıtalar yürüyen bantlar gibi hareket ediyor" diyen Hisarlı, bu hareketlerin gelecekte Dünya’nın dış görünümünü tamamen değiştireceğini belirtti.Kıtalar nasıl hareket ediyor?Prof. Dr. Hisarlı, kıtaların hareketini litosfer tabakasının altında bulunan sıcak manto tabakasındaki konveksiyon akımlarına bağlıyor. "Manto içerisindeki devasa ısı hareketi, kıtaları bir havaalanındaki yürüyen bantlar gibi hareket ettiriyor" diyen Hisarlı, bu sürecin 4 milyar yıldır devam ettiğini ve gelecekte yeni kıta birleşimlerine neden olacağını söyledi.Manyetik alan ve kıtaların gizemiKıtaların hareketi sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda Dünya’nın manyetik alanını da etkiliyor. Hisarlı, manyetik alanın Dünya üzerindeki yaşamı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor. Geçmişte bu manyetik alanın ters döndüğü dönemler olduğunu belirten Hisarlı, gelecekte de manyetik alanın değişebileceğini ve bunun kıtaların yer değiştirmesiyle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.İkinci Dünya Savaşı’nın gizlenen verileriProf. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerine dair elde edilen verilerin önemine dikkat çekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan okyanus tabanı verilerinin uzun süre gizli tutulduğunu, ancak savaş sonrası bu bilgilerin bilim insanlarına açıldığını ifade etti. Bu veriler, kıtaların kaymasını ve Dünya’nın manyetik yapısını anlamada önemli rol oynadı.Kıtalar birleşirse ne olur?Kıtaların birleşmesi sadece coğrafi değil, aynı zamanda jeolojik ve iklimsel değişimlere de yol açacak. Hisarlı, bu birleşmelerin devasa dağların oluşmasına ve volkanik faaliyetlerin artmasına neden olabileceğini belirtti. Ancak bu durumun iklimi doğrudan değiştirmeyeceğini, ancak yanardağ faaliyetlerinin atmosferde gaz birikmesine ve geçici iklim değişikliklerine neden olabileceğini vurguladı.250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşmesi ihtimali heyecan verici olduğu kadar ürkütücü. Geçmişte olduğu gibi, Dünya’nın yüzeyi bir kez daha köklü değişimlere sahne olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/siyasetciler-dunyanin-en-urkutucu-pazarina-akin-ediyor-meyve-sebze-degil-buyu-satiliyor-1088493655.html
dünya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/06/1058360796_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c43cfbaad96b5c0008c2d92d4d1e0bd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
harita, harita, yol haritası, google haritalar, deprem haritası, türkiye haritası, bilim, bilim insanları, dünya, dünya, dünya, dünya, teknoloji, coğrafya, coğrafya, kıta, yeni kıta, kayıp kıta
harita, harita, yol haritası, google haritalar, deprem haritası, türkiye haritası, bilim, bilim insanları, dünya, dünya, dünya, dünya, teknoloji, coğrafya, coğrafya, kıta, yeni kıta, kayıp kıta

Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor

08:59 27.09.2024
© AP PhotoDünya haritası - Afrika - Uganda
Dünya haritası - Afrika - Uganda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
Abone ol
Dünya’nın yüzeyini oluşturan kıtalar, her yıl birkaç santimetre hareket ederek gelecekte radikal bir değişimin habercisi olabilir. Bilim insanları 250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşerek yeni bir süper kıta oluşturabileceğini söylüyor. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hisarlı bu büyük değişimi anlattı.
Dünya’nın tarihi boyunca kıtalar birleşti ve ayrıldı. 300 milyon yıl önce var olan süper kıta Pangea, zamanla parçalanarak bugünkü kıta düzenini oluşturdu. Ancak bu süreç sona ermedi. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerinin devam ettiğini ve 250 milyon yıl içinde Amerika, Afrika ve Avrasya’nın yeniden birleşebileceğini ifade etti. "Dünya’nın yüzeyi sürekli değişiyor, kıtalar yürüyen bantlar gibi hareket ediyor" diyen Hisarlı, bu hareketlerin gelecekte Dünya’nın dış görünümünü tamamen değiştireceğini belirtti.

Kıtalar nasıl hareket ediyor?

Prof. Dr. Hisarlı, kıtaların hareketini litosfer tabakasının altında bulunan sıcak manto tabakasındaki konveksiyon akımlarına bağlıyor. "Manto içerisindeki devasa ısı hareketi, kıtaları bir havaalanındaki yürüyen bantlar gibi hareket ettiriyor" diyen Hisarlı, bu sürecin 4 milyar yıldır devam ettiğini ve gelecekte yeni kıta birleşimlerine neden olacağını söyledi.

Manyetik alan ve kıtaların gizemi

Kıtaların hareketi sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda Dünya’nın manyetik alanını da etkiliyor. Hisarlı, manyetik alanın Dünya üzerindeki yaşamı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor. Geçmişte bu manyetik alanın ters döndüğü dönemler olduğunu belirten Hisarlı, gelecekte de manyetik alanın değişebileceğini ve bunun kıtaların yer değiştirmesiyle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

İkinci Dünya Savaşı’nın gizlenen verileri

Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerine dair elde edilen verilerin önemine dikkat çekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan okyanus tabanı verilerinin uzun süre gizli tutulduğunu, ancak savaş sonrası bu bilgilerin bilim insanlarına açıldığını ifade etti. Bu veriler, kıtaların kaymasını ve Dünya’nın manyetik yapısını anlamada önemli rol oynadı.

Kıtalar birleşirse ne olur?

Kıtaların birleşmesi sadece coğrafi değil, aynı zamanda jeolojik ve iklimsel değişimlere de yol açacak. Hisarlı, bu birleşmelerin devasa dağların oluşmasına ve volkanik faaliyetlerin artmasına neden olabileceğini belirtti. Ancak bu durumun iklimi doğrudan değiştirmeyeceğini, ancak yanardağ faaliyetlerinin atmosferde gaz birikmesine ve geçici iklim değişikliklerine neden olabileceğini vurguladı.
250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşmesi ihtimali heyecan verici olduğu kadar ürkütücü. Geçmişte olduğu gibi, Dünya’nın yüzeyi bir kez daha köklü değişimlere sahne olabilir.
Büyü - kara büyü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
YAŞAM
Siyasetçiler dünyanın en ürkütücü pazarına akın ediyor: Meyve sebze değil, büyü satılıyor
08:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала