https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dunya-haritasi-tamamen-degisebilir-bilim-insanlari-uyardi-pangea-geri-donuyor-manyetik-alan-1088497120.html
Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor
Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor
Sputnik Türkiye
Dünya’nın yüzeyini oluşturan kıtalar, her yıl birkaç santimetre hareket ederek gelecekte radikal bir değişimin habercisi olabilir. Bilim insanları 250 milyon... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T08:59+0300
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Dünya’nın tarihi boyunca kıtalar birleşti ve ayrıldı. 300 milyon yıl önce var olan süper kıta Pangea, zamanla parçalanarak bugünkü kıta düzenini oluşturdu. Ancak bu süreç sona ermedi. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerinin devam ettiğini ve 250 milyon yıl içinde Amerika, Afrika ve Avrasya’nın yeniden birleşebileceğini ifade etti. "Dünya’nın yüzeyi sürekli değişiyor, kıtalar yürüyen bantlar gibi hareket ediyor" diyen Hisarlı, bu hareketlerin gelecekte Dünya’nın dış görünümünü tamamen değiştireceğini belirtti.Kıtalar nasıl hareket ediyor?Prof. Dr. Hisarlı, kıtaların hareketini litosfer tabakasının altında bulunan sıcak manto tabakasındaki konveksiyon akımlarına bağlıyor. "Manto içerisindeki devasa ısı hareketi, kıtaları bir havaalanındaki yürüyen bantlar gibi hareket ettiriyor" diyen Hisarlı, bu sürecin 4 milyar yıldır devam ettiğini ve gelecekte yeni kıta birleşimlerine neden olacağını söyledi.Manyetik alan ve kıtaların gizemiKıtaların hareketi sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda Dünya’nın manyetik alanını da etkiliyor. Hisarlı, manyetik alanın Dünya üzerindeki yaşamı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor. Geçmişte bu manyetik alanın ters döndüğü dönemler olduğunu belirten Hisarlı, gelecekte de manyetik alanın değişebileceğini ve bunun kıtaların yer değiştirmesiyle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.İkinci Dünya Savaşı’nın gizlenen verileriProf. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerine dair elde edilen verilerin önemine dikkat çekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan okyanus tabanı verilerinin uzun süre gizli tutulduğunu, ancak savaş sonrası bu bilgilerin bilim insanlarına açıldığını ifade etti. Bu veriler, kıtaların kaymasını ve Dünya’nın manyetik yapısını anlamada önemli rol oynadı.Kıtalar birleşirse ne olur?Kıtaların birleşmesi sadece coğrafi değil, aynı zamanda jeolojik ve iklimsel değişimlere de yol açacak. Hisarlı, bu birleşmelerin devasa dağların oluşmasına ve volkanik faaliyetlerin artmasına neden olabileceğini belirtti. Ancak bu durumun iklimi doğrudan değiştirmeyeceğini, ancak yanardağ faaliyetlerinin atmosferde gaz birikmesine ve geçici iklim değişikliklerine neden olabileceğini vurguladı.250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşmesi ihtimali heyecan verici olduğu kadar ürkütücü. Geçmişte olduğu gibi, Dünya’nın yüzeyi bir kez daha köklü değişimlere sahne olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/siyasetciler-dunyanin-en-urkutucu-pazarina-akin-ediyor-meyve-sebze-degil-buyu-satiliyor-1088493655.html
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Dünya haritası tamamen değişebilir, bilim insanları uyardı: Pangea geri dönüyor, manyetik alan değişiyor
Dünya’nın yüzeyini oluşturan kıtalar, her yıl birkaç santimetre hareket ederek gelecekte radikal bir değişimin habercisi olabilir. Bilim insanları 250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşerek yeni bir süper kıta oluşturabileceğini söylüyor. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hisarlı bu büyük değişimi anlattı.
Dünya’nın tarihi boyunca kıtalar birleşti ve ayrıldı. 300 milyon yıl önce var olan süper kıta Pangea, zamanla parçalanarak bugünkü kıta düzenini oluşturdu. Ancak bu süreç sona ermedi. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerinin devam ettiğini ve 250 milyon yıl içinde Amerika, Afrika ve Avrasya’nın yeniden birleşebileceğini ifade etti. "Dünya’nın yüzeyi sürekli değişiyor, kıtalar yürüyen bantlar gibi hareket ediyor" diyen Hisarlı, bu hareketlerin gelecekte Dünya’nın dış görünümünü tamamen değiştireceğini belirtti.
Kıtalar nasıl hareket ediyor?
Prof. Dr. Hisarlı, kıtaların hareketini litosfer tabakasının altında bulunan sıcak manto tabakasındaki konveksiyon akımlarına bağlıyor. "Manto içerisindeki devasa ısı hareketi, kıtaları bir havaalanındaki yürüyen bantlar gibi hareket ettiriyor" diyen Hisarlı, bu sürecin 4 milyar yıldır devam ettiğini ve gelecekte yeni kıta birleşimlerine neden olacağını söyledi.
Manyetik alan ve kıtaların gizemi
Kıtaların hareketi sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda Dünya’nın manyetik alanını da etkiliyor. Hisarlı, manyetik alanın Dünya üzerindeki yaşamı korumada kritik rol oynadığını vurguluyor. Geçmişte bu manyetik alanın ters döndüğü dönemler olduğunu belirten Hisarlı, gelecekte de manyetik alanın değişebileceğini ve bunun kıtaların yer değiştirmesiyle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.
İkinci Dünya Savaşı’nın gizlenen verileri
Prof. Dr. Hisarlı, kıta hareketlerine dair elde edilen verilerin önemine dikkat çekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan okyanus tabanı verilerinin uzun süre gizli tutulduğunu, ancak savaş sonrası bu bilgilerin bilim insanlarına açıldığını ifade etti. Bu veriler, kıtaların kaymasını ve Dünya’nın manyetik yapısını anlamada önemli rol oynadı.
Kıtalar birleşirse ne olur?
Kıtaların birleşmesi sadece coğrafi değil, aynı zamanda jeolojik ve iklimsel değişimlere de yol açacak. Hisarlı, bu birleşmelerin devasa dağların oluşmasına ve volkanik faaliyetlerin artmasına neden olabileceğini belirtti. Ancak bu durumun iklimi doğrudan değiştirmeyeceğini, ancak yanardağ faaliyetlerinin atmosferde gaz birikmesine ve geçici iklim değişikliklerine neden olabileceğini vurguladı.
250 milyon yıl içinde kıtaların yeniden birleşmesi ihtimali heyecan verici olduğu kadar ürkütücü. Geçmişte olduğu gibi, Dünya’nın yüzeyi bir kez daha köklü değişimlere sahne olabilir.