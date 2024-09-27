https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/serhat-akin-silahli-saldiri-sonrasi-ilk-kez-goruntulendi-1088514182.html
Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Futbolcu Serhat Akın 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:25+0300
2024-09-27T13:25+0300
2024-09-27T13:25+0300
türkiye
mustafa sarıgül
serhat akın
hastane
silahlı saldırı
ameliyat
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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.Hastanede ameliyat olan ve tedavisi bir süre devam edecek olan Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyaret etti.CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, saldırı sonrası ilk kez hastanede görüntülenmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/aziz-yildirim-uzuntuyle-ogrendim-diyerek-paylasti-serhat-akina-yapilan-saldiriyi-kiniyorum-1088509337.html
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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede ameliyat olan ve tedavisi bir süre devam edecek olan Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyaret etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, saldırı sonrası ilk kez hastanede görüntülenmiş oldu.