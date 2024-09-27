https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/serhat-akin-silahli-saldiri-sonrasi-ilk-kez-goruntulendi-1088514182.html

Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Futbolcu Serhat Akın 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T13:25+0300

2024-09-27T13:25+0300

2024-09-27T13:25+0300

türkiye

mustafa sarıgül

serhat akın

hastane

silahlı saldırı

ameliyat

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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.Hastanede ameliyat olan ve tedavisi bir süre devam edecek olan Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyaret etti.CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Akın, saldırı sonrası ilk kez hastanede görüntülenmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/aziz-yildirim-uzuntuyle-ogrendim-diyerek-paylasti-serhat-akina-yapilan-saldiriyi-kiniyorum-1088509337.html

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