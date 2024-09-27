https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/aziz-yildirim-uzuntuyle-ogrendim-diyerek-paylasti-serhat-akina-yapilan-saldiriyi-kiniyorum-1088509337.html
Aziz Yıldırım 'üzüntüyle öğrendim' diyerek paylaştı: 'Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınıyorum'
Aziz Yıldırım 'üzüntüyle öğrendim' diyerek paylaştı: 'Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınıyorum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yıldırım, yapılan bu saldırının faillerinin ve... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T12:00+0300
2024-09-27T12:00+0300
2024-09-27T12:00+0300
spor
aziz yıldırım
serhat akın
silahlı saldırı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı spor dünyasının gündemine oturdu.Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.Saldırıyı kınayan Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/eski-milli-futbolcu-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradigini-acikladi-1088489487.html
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aziz yıldırım, serhat akın, silahlı saldırı
aziz yıldırım, serhat akın, silahlı saldırı
Aziz Yıldırım 'üzüntüyle öğrendim' diyerek paylaştı: 'Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınıyorum'
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yıldırım, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı spor dünyasının gündemine oturdu.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
Saldırıyı kınayan Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."