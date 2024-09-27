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Mahkeme 'çorba atmayı' şiddet saydı, protestoculara hapis cezası verdi
Mahkeme 'çorba atmayı' şiddet saydı, protestoculara hapis cezası verdi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Van Gogh'un tablosuna 'çorba' atan protestocular hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme eylemi, 'topluma büyük zarar veren eylemlerden' biri olarak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T18:06+0300
2024-09-27T18:10+0300
yaşam
just stop oil
vincent van gogh
londra
sergi
resim sergisi
wimbledon tenis turnuvası
fosil yakıt
çorba
protesto
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İngiltere'de 2022'de dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen 'Ayçiçekleri' isimli tablosuna Just Stop Oil isimli çevre örgütü üyeleri Pheobe Plummer ve Anna Holland, çorba atmış, kendilerini de duvara yapıştırmıştı. Bugün iki eylemcinin yargılandığı karar duruşmasında hakim Christopher Hehir, ikilinin 5 bin sterlini (yaklaşık 230 bin lira) aşan bir zarara sebep olduğunu kaydetti.'Gülünç, saldırganca ve aptalca'Hakim Hehir, eylemin 'topluma büyük zarar veren eylemlerden' olduğunu ve çorba atmanın şiddet olayı kabul edilebileceğini belirtti. Hehir, "İnançlarınızın size her şeyi yapma hakkı verdiğini düşünüyorsunuz. Siyasi görüşlerinize dair uzun açıklamalarınızı dinledim. Sizin gibilerin demokrasilerde siyasi tutuklular olduğu iddiası gülünç, saldırganca ve aptalca. Gururlusunuz ve hiçbir pişmanlık duymuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.Hakim, eylem nedeniyle Plummer'ın 2 yıl, Holland'ın ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Plummer, ayrıca geçmişte 20 dakika süren bir trafik kapatma eylemi nedeniyle 3 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.Geçen yıl trafiği durduran "Yavaş Yürüyüş" eylemlerine katılan Chiara Sarti and Daniel Hall isimli iki Just Stop Oil eylemcisine ise 12 ay kamu hizmeti cezası verildi. İkilinin 500 sterlinlik mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilirken, Sarti 15 günlük rehabilitasyona katılma cezası aldı.4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyamışlardıTrafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak gerçekleştirdikleri eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli çevreci grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı'nın tellerini keserek alana giren Just Stop Oil eylemcileri, park halindeki 2 özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.Just Stop Oil eylemcileri, 'Yavaş Yürüyüş' adını verdikleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolları kapattıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları protestolarla tanınıyor. Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.Wimbledon'da da eylem yapmışlardıJust Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve İngiltere Birinci Futbol Ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.
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just stop oil, vincent van gogh, londra, sergi, resim sergisi, wimbledon tenis turnuvası, fosil yakıt, çorba, protesto, protesto gösterisi, sanat eseri
just stop oil, vincent van gogh, londra, sergi, resim sergisi, wimbledon tenis turnuvası, fosil yakıt, çorba, protesto, protesto gösterisi, sanat eseri

Mahkeme 'çorba atmayı' şiddet saydı, protestoculara hapis cezası verdi

18:06 27.09.2024 (güncellendi: 18:10 27.09.2024)
© Twitter/JustStopOilİklim aktivistleri ellerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdı
İklim aktivistleri ellerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Twitter/JustStopOil
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İngiltere'de Van Gogh'un tablosuna 'çorba' atan protestocular hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme eylemi, 'topluma büyük zarar veren eylemlerden' biri olarak görürken, çorba atmayı da şiddet olarak değerlendirdi.
İngiltere'de 2022'de dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen 'Ayçiçekleri' isimli tablosuna Just Stop Oil isimli çevre örgütü üyeleri Pheobe Plummer ve Anna Holland, çorba atmış, kendilerini de duvara yapıştırmıştı. Bugün iki eylemcinin yargılandığı karar duruşmasında hakim Christopher Hehir, ikilinin 5 bin sterlini (yaklaşık 230 bin lira) aşan bir zarara sebep olduğunu kaydetti.

'Gülünç, saldırganca ve aptalca'

Hakim Hehir, eylemin 'topluma büyük zarar veren eylemlerden' olduğunu ve çorba atmanın şiddet olayı kabul edilebileceğini belirtti. Hehir, "İnançlarınızın size her şeyi yapma hakkı verdiğini düşünüyorsunuz. Siyasi görüşlerinize dair uzun açıklamalarınızı dinledim. Sizin gibilerin demokrasilerde siyasi tutuklular olduğu iddiası gülünç, saldırganca ve aptalca. Gururlusunuz ve hiçbir pişmanlık duymuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.
Hakim, eylem nedeniyle Plummer'ın 2 yıl, Holland'ın ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Plummer, ayrıca geçmişte 20 dakika süren bir trafik kapatma eylemi nedeniyle 3 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl trafiği durduran "Yavaş Yürüyüş" eylemlerine katılan Chiara Sarti and Daniel Hall isimli iki Just Stop Oil eylemcisine ise 12 ay kamu hizmeti cezası verildi. İkilinin 500 sterlinlik mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilirken, Sarti 15 günlük rehabilitasyona katılma cezası aldı.

4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyamışlardı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak gerçekleştirdikleri eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli çevreci grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.
Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı'nın tellerini keserek alana giren Just Stop Oil eylemcileri, park halindeki 2 özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.
Just Stop Oil eylemcileri, 'Yavaş Yürüyüş' adını verdikleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolları kapattıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları protestolarla tanınıyor. Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Wimbledon'da da eylem yapmışlardı

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve İngiltere Birinci Futbol Ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.
Stonehenge - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
DÜNYA
İngiltere'de çevreciler Stonehenge taşlarına turuncu toz boya püskürttü
19 Haziran , 16:36
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