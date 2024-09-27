https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kredi-kartlari-ve-ihtiyac-kredilerine-yeni-duzenleme-ne-zaman-basliyor-neler-degisecek-1088492269.html

Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme: Ne zaman başlıyor? Neler değişecek?

Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme: Ne zaman başlıyor? Neler değişecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Yeni... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T07:28+0300

2024-09-27T07:28+0300

2024-09-27T07:39+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

kredi borcu

kredi kartı limiti

kredi notu

taşıt kredisi

öğrenim kredisi

konut kredisi

tüketici kredisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg

BDDK'nın açıkladığı düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, borç bakiyelerini 60 aya kadar vadelendirebilecek. Borç yapılandırması sırasında aylık taksit tutarı, asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma süresince kredi kartı limit artırımı ise, borcun en az yarısı ödeninceye kadar mümkün olmayacak. Ayrıca, TCMB, kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 ile sınırlandırdı.İhtiyaç kredilerine de 60 ay yapılandırma i̇mkanıBDDK, ihtiyaç kredileri için de 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Kredinin anapara veya faiz ödemesinin 30 gün gecikmesi halinde, ilave kredi imkanı olmaksızın borç yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma hakkı, borçlunun 1 yıl içerisinde başvurması koşuluyla geçerli olacak.Asgari ödeme oranlarında değişiklikKredi kartlarında asgari ödeme oranlarına yönelik düzenleme de yapıldı. Dönem borcu 50 bin liranın altındaki kartlar için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, 50 bin lira ve üzeri borçlarda bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.Faiz oranları güncellendiTCMB, bireysel kredi kartları için uygulanacak azami akdi faiz oranlarını, dönem borçlarına göre yeniden düzenledi. Buna göre, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira arası borçlarda yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindeki borçlar için yüzde 4,75 olarak uygulanacak. Nakit çekim işlemlerinde azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.Bu düzenlemeler 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yurt-disindan-telefon-getirmek-isteyenlere-kotu-haber-imei-kayit-ucretine-buyuk-zam-geliyor-1088464284.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı yapılandırma, kredi kartı borcu yapılandırma, kredi kartı, kredi kartı haberleri, kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi kampanyaları