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Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme: Ne zaman başlıyor? Neler değişecek?
Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme: Ne zaman başlıyor? Neler değişecek?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Yeni... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T07:28+0300
2024-09-27T07:39+0300
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BDDK'nın açıkladığı düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, borç bakiyelerini 60 aya kadar vadelendirebilecek. Borç yapılandırması sırasında aylık taksit tutarı, asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma süresince kredi kartı limit artırımı ise, borcun en az yarısı ödeninceye kadar mümkün olmayacak. Ayrıca, TCMB, kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 ile sınırlandırdı.İhtiyaç kredilerine de 60 ay yapılandırma i̇mkanıBDDK, ihtiyaç kredileri için de 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Kredinin anapara veya faiz ödemesinin 30 gün gecikmesi halinde, ilave kredi imkanı olmaksızın borç yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma hakkı, borçlunun 1 yıl içerisinde başvurması koşuluyla geçerli olacak.Asgari ödeme oranlarında değişiklikKredi kartlarında asgari ödeme oranlarına yönelik düzenleme de yapıldı. Dönem borcu 50 bin liranın altındaki kartlar için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, 50 bin lira ve üzeri borçlarda bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.Faiz oranları güncellendiTCMB, bireysel kredi kartları için uygulanacak azami akdi faiz oranlarını, dönem borçlarına göre yeniden düzenledi. Buna göre, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira arası borçlarda yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindeki borçlar için yüzde 4,75 olarak uygulanacak. Nakit çekim işlemlerinde azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.Bu düzenlemeler 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
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Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yeni düzenleme: Ne zaman başlıyor? Neler değişecek?

07:28 27.09.2024 (güncellendi: 07:39 27.09.2024)
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA / DAN PELED
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Yeni kararlar kapsamında, kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanındı. Aynı zamanda kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında limite göre değişikliğe gidildi.
BDDK'nın açıkladığı düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, borç bakiyelerini 60 aya kadar vadelendirebilecek. Borç yapılandırması sırasında aylık taksit tutarı, asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma süresince kredi kartı limit artırımı ise, borcun en az yarısı ödeninceye kadar mümkün olmayacak. Ayrıca, TCMB, kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredilerine de 60 ay yapılandırma i̇mkanı

BDDK, ihtiyaç kredileri için de 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Kredinin anapara veya faiz ödemesinin 30 gün gecikmesi halinde, ilave kredi imkanı olmaksızın borç yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma hakkı, borçlunun 1 yıl içerisinde başvurması koşuluyla geçerli olacak.

Asgari ödeme oranlarında değişiklik

Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarına yönelik düzenleme de yapıldı. Dönem borcu 50 bin liranın altındaki kartlar için asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, 50 bin lira ve üzeri borçlarda bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.

Faiz oranları güncellendi

TCMB, bireysel kredi kartları için uygulanacak azami akdi faiz oranlarını, dönem borçlarına göre yeniden düzenledi. Buna göre, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira arası borçlarda yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindeki borçlar için yüzde 4,75 olarak uygulanacak. Nakit çekim işlemlerinde azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde sabit tutuldu.
Bu düzenlemeler 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
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