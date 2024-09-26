https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yurt-disindan-telefon-getirmek-isteyenlere-kotu-haber-imei-kayit-ucretine-buyuk-zam-geliyor-1088464284.html

Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber: IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor

Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber: IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor

Sputnik Türkiye

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında önemli bir artışla 45 bin 953 liraya yükselecek. 2024... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T12:57+0300

2024-09-26T12:57+0300

2024-09-26T13:05+0300

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Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. Ancak Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonuna göre, 2025 yılında bu rakam yüzde 45'lik bir artışla 45 bin 953 liraya çıkacak. Bu artış, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor. Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon oranları sıfır bile olsa, YDO'nun yüzde 43'ü aşması bekleniyor.MTV ve diğer vergiler de zamlanacak2024 ve 2025 yıllarında sadece IMEI kayıt ücreti değil, MTV, yurt dışına çıkış harcı ve B sınıfı ehliyet harcı gibi diğer vergi kalemlerinde de ciddi artışlar öngörülüyor. Örneğin:2015'ten bu yana sürekli artan IMEI harcı2015 yılından bu yana yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücreti sürekli zamlandı. 2015'te sadece 131.50 TL olan bu ücret, 2023 yılında 20 bin TL seviyesine çıktı. 2024'te 31 bin 692 TL'ye, 2025'te ise 45 bin 953 TL'ye ulaşması bekleniyor.Zam bedelleri şu şekilde sıralanıyor: IMEI Nedir?IMEI, her cep telefonuna üretim aşamasında verilen benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, cihazların uluslararası elektronik kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılır. *#06# tuşlayarak cihazın IMEI numarasını öğrenmek mümkündür.Zamlar yurt dışından telefon getirmeyi zorlaştırıyorArtan IMEI kayıt ücretleri ve diğer vergi yükleri, yurt dışından telefon getirme işlemini ekonomik olmaktan çıkarmaya başladı. Özellikle yüksek vergiler ve kayıt ücretleri nedeniyle kullanıcılar yerel pazara yönelmek zorunda kalıyor.Bu zamlara rağmen yurt dışından telefon getirmeyi tercih edenler, daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

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