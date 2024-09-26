https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yurt-disindan-telefon-getirmek-isteyenlere-kotu-haber-imei-kayit-ucretine-buyuk-zam-geliyor-1088464284.html
Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber: IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor
Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber: IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor
Sputnik Türkiye
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında önemli bir artışla 45 bin 953 liraya yükselecek. 2024... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T12:57+0300
2024-09-26T12:57+0300
2024-09-26T13:05+0300
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Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. Ancak Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonuna göre, 2025 yılında bu rakam yüzde 45'lik bir artışla 45 bin 953 liraya çıkacak. Bu artış, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor. Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon oranları sıfır bile olsa, YDO'nun yüzde 43'ü aşması bekleniyor.MTV ve diğer vergiler de zamlanacak2024 ve 2025 yıllarında sadece IMEI kayıt ücreti değil, MTV, yurt dışına çıkış harcı ve B sınıfı ehliyet harcı gibi diğer vergi kalemlerinde de ciddi artışlar öngörülüyor. Örneğin:2015'ten bu yana sürekli artan IMEI harcı2015 yılından bu yana yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücreti sürekli zamlandı. 2015'te sadece 131.50 TL olan bu ücret, 2023 yılında 20 bin TL seviyesine çıktı. 2024'te 31 bin 692 TL'ye, 2025'te ise 45 bin 953 TL'ye ulaşması bekleniyor.Zam bedelleri şu şekilde sıralanıyor: IMEI Nedir?IMEI, her cep telefonuna üretim aşamasında verilen benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, cihazların uluslararası elektronik kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılır. *#06# tuşlayarak cihazın IMEI numarasını öğrenmek mümkündür.Zamlar yurt dışından telefon getirmeyi zorlaştırıyorArtan IMEI kayıt ücretleri ve diğer vergi yükleri, yurt dışından telefon getirme işlemini ekonomik olmaktan çıkarmaya başladı. Özellikle yüksek vergiler ve kayıt ücretleri nedeniyle kullanıcılar yerel pazara yönelmek zorunda kalıyor.Bu zamlara rağmen yurt dışından telefon getirmeyi tercih edenler, daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.
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yurt dışından telefon, yurt dışından getirilen telefon, yurt dışından telefon alma, yurt dışından telefon kayıt, yurt dışından telefon almak mantıklı mı, yurt dışından telefon getirmek 2024
yurt dışından telefon, yurt dışından getirilen telefon, yurt dışından telefon alma, yurt dışından telefon kayıt, yurt dışından telefon almak mantıklı mı, yurt dışından telefon getirmek 2024
Yurt dışından telefon getirmek isteyenlere kötü haber: IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor
12:57 26.09.2024 (güncellendi: 13:05 26.09.2024)
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılında önemli bir artışla 45 bin 953 liraya yükselecek. 2024 yılında 31 bin 692 lira olan bu harç, yurt dışından telefon getirmenin cazibesini giderek azaltıyor.
Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. Ancak Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonuna göre, 2025 yılında bu rakam yüzde 45'lik bir artışla 45 bin 953 liraya çıkacak. Bu artış, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor. Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon oranları sıfır bile olsa, YDO'nun yüzde 43'ü aşması bekleniyor.
MTV ve diğer vergiler de zamlanacak
2024 ve 2025 yıllarında sadece IMEI kayıt ücreti değil, MTV, yurt dışına çıkış harcı ve B sınıfı ehliyet harcı gibi diğer vergi kalemlerinde de ciddi artışlar öngörülüyor. Örneğin:
MTV
: 1600 cc’ye kadar motor hacmi olan araçlar için 2024 yılında 5 bin 851 TL olan vergi, 2025'te 8 bin 484 TL'ye çıkacak.
Yurt dışına çıkış harcı
: 2024 yılında 500 TL olan harç, 2025'te 720 TL'ye yükselecek.
2015'ten bu yana sürekli artan IMEI harcı
2015 yılından bu yana yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücreti sürekli zamlandı. 2015'te sadece 131.50 TL olan bu ücret, 2023 yılında 20 bin TL seviyesine çıktı. 2024'te 31 bin 692 TL'ye, 2025'te ise 45 bin 953 TL'ye ulaşması bekleniyor.
Zam bedelleri şu şekilde sıralanıyor:
3.
2019 Temmuz Bin 500 TL
4.
2020 yılı 1 bin 838.70 TL
5.
2021 yılı 2 bin 6.20 TL
6.
2022 yılı 2 bin 732.40 TL
7.
2023 yılı 6 bin 91.30 TL
9.
2024 yılı 31 bin 692 TL
IMEI, her cep telefonuna üretim aşamasında verilen benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, cihazların uluslararası elektronik kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılır. *#06# tuşlayarak cihazın IMEI numarasını öğrenmek mümkündür.
Zamlar yurt dışından telefon getirmeyi zorlaştırıyor
Artan IMEI kayıt ücretleri ve diğer vergi yükleri, yurt dışından telefon getirme işlemini ekonomik olmaktan çıkarmaya başladı. Özellikle yüksek vergiler ve kayıt ücretleri nedeniyle kullanıcılar yerel pazara yönelmek zorunda kalıyor.
Bu zamlara rağmen yurt dışından telefon getirmeyi tercih edenler, daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.