https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/icisleri-bakani-yerlikaya-o-goruntuleri-goren-hic-kimse-bundan-razi-olmaz-kabul-edemez-bunu-1088491603.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T04:00+0300
2024-09-27T04:00+0300
2024-09-27T04:00+0300
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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yunanistan sahil güvenlik
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides görüştüğünü hatırlatarak, Pazartesi günü tekrar görüşeceklerini bildirdi. Yerlikaya açıklamasında, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides hakkında, " 'Büyük üzüntü duyduğunu, bu konuyla ilgili soruşturma açtığını, sorumlular hakkında gereken işlemleri yapacağını ve tekrar olmamasıyla ilgili de büyük bir hassasiyetle çalışma yaptığını' kendisi bana söyledi" ifadelerinde bulundu.'O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu'Ayrıca Yerlikaya, "Burada şunun altını çizmemiz lazım, mesafe çok yakın 3 mil. Mesafe ne kadar kısa, tekne ne kadar hızlı olursa olsun o görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu. Biz de kabul etmiyoruz, onu söyledik. Tekrar olmaması ile ilgili kararlılığımızı paylaştık. Dışişleri Bakanlığımız da açıklamasını yaptı. Önemli olan şey şu, bir daha olmayacağıyla ilgili bir samimiyetin olması. Bunu görüyoruz ve bakacağız hep beraber" şeklinde konuştu.'Liderlerin ve heyetlerin ziyaretiyle gayet iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki var'Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularını ihlali hakkındaki konuşmasında Bakan Yerlikaya, iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/turk-balikci-teknesine-taciz-yunanistan-sahil-guvenlik-unsuru-bolgeden-uzaklastirildi-1088443698.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türk karasuları, yunanistan, yunanistan sahil güvenlik
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türk karasuları, yunanistan, yunanistan sahil güvenlik
İçişleri Bakanı Yerlikaya: O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile tekrat görüşeceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides görüştüğünü hatırlatarak, Pazartesi günü tekrar görüşeceklerini bildirdi. Yerlikaya açıklamasında, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides hakkında, " 'Büyük üzüntü duyduğunu, bu konuyla ilgili soruşturma açtığını, sorumlular hakkında gereken işlemleri yapacağını ve tekrar olmamasıyla ilgili de büyük bir hassasiyetle çalışma yaptığını' kendisi bana söyledi" ifadelerinde bulundu.
'O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu'
Ayrıca Yerlikaya, "Burada şunun altını çizmemiz lazım, mesafe çok yakın 3 mil. Mesafe ne kadar kısa, tekne ne kadar hızlı olursa olsun o görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu. Biz de kabul etmiyoruz, onu söyledik. Tekrar olmaması ile ilgili kararlılığımızı paylaştık. Dışişleri Bakanlığımız da açıklamasını yaptı. Önemli olan şey şu, bir daha olmayacağıyla ilgili bir samimiyetin olması. Bunu görüyoruz ve bakacağız hep beraber" şeklinde konuştu.
'Liderlerin ve heyetlerin ziyaretiyle gayet iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki var'
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularını ihlali hakkındaki konuşmasında Bakan Yerlikaya, iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Bizim de zaman zaman balıkçılarımızın Yunanistan sınırına gittiği zaman veya onların balıkçılarının teknelerinin buraya geldiği zaman bunu bizim aklı selimle ama uluslararası hukukta yapmamız gereken normlar neyse ona göre bunu yapmamız lazım. Bunu da yapıyoruz, bu kararlılığı gösteriyoruz. Liderlerin ve heyetlerin ziyaretiyle gayet iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki var. Burada iletişimin gücüne inanıyoruz ama vatandaşlarımızın razı olmayacağı, kabul edemeyeceği hiçbir şeye zaten bizim razı olmamız mümkün değil. Bunu da diplomasinin ve iletişimin gücüyle aşacağımıza inanıyorum."