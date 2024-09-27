https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/icisleri-bakani-yerlikaya-o-goruntuleri-goren-hic-kimse-bundan-razi-olmaz-kabul-edemez-bunu-1088491603.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T04:00+0300

2024-09-27T04:00+0300

2024-09-27T04:00+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

türk karasuları

yunanistan

yunanistan sahil güvenlik

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasularının ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides görüştüğünü hatırlatarak, Pazartesi günü tekrar görüşeceklerini bildirdi. Yerlikaya açıklamasında, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides hakkında, " 'Büyük üzüntü duyduğunu, bu konuyla ilgili soruşturma açtığını, sorumlular hakkında gereken işlemleri yapacağını ve tekrar olmamasıyla ilgili de büyük bir hassasiyetle çalışma yaptığını' kendisi bana söyledi" ifadelerinde bulundu.'O görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu'Ayrıca Yerlikaya, "Burada şunun altını çizmemiz lazım, mesafe çok yakın 3 mil. Mesafe ne kadar kısa, tekne ne kadar hızlı olursa olsun o görüntüleri gören hiç kimse bundan razı olmaz, kabul edemez bunu. Biz de kabul etmiyoruz, onu söyledik. Tekrar olmaması ile ilgili kararlılığımızı paylaştık. Dışişleri Bakanlığımız da açıklamasını yaptı. Önemli olan şey şu, bir daha olmayacağıyla ilgili bir samimiyetin olması. Bunu görüyoruz ve bakacağız hep beraber" şeklinde konuştu.'Liderlerin ve heyetlerin ziyaretiyle gayet iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki var'Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularını ihlali hakkındaki konuşmasında Bakan Yerlikaya, iyiye doğru giden bir diplomatik ilişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/turk-balikci-teknesine-taciz-yunanistan-sahil-guvenlik-unsuru-bolgeden-uzaklastirildi-1088443698.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türk karasuları, yunanistan, yunanistan sahil güvenlik