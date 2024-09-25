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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/turk-balikci-teknesine-taciz-yunanistan-sahil-guvenlik-unsuru-bolgeden-uzaklastirildi-1088443698.html
Türk balıkçı teknesine taciz: Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Türk balıkçı teknesine taciz: Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarnda Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği açıklandı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T21:35+0300
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türkiye
balıkçı
balıkçı teknesi
muğla
bodrum
yunanistan sahil güvenlik
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından taciz edildiğini bildiren bir açıklama yaptı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.Yapılan açıklamada, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği bildirildi.Taciz üzerine olay yerine derhal bölgede görev yapmakta olan bir sahil güvenlik gemisi ve bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarınca orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.Balıkçı teknesine yapılan incelemeler sonucu ise herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Türk balıkçı teknesi emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na geçişinin sağlandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/icisleri-bakani-yerlikaya-turk-karasularinin-ihlaline-yonelik-davranislar-kabul-edilemez-1088432533.html
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balıkçı, balıkçı teknesi, muğla, bodrum, yunanistan sahil güvenlik, taciz
balıkçı, balıkçı teknesi, muğla, bodrum, yunanistan sahil güvenlik, taciz

Türk balıkçı teknesine taciz: Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

21:35 25.09.2024
© İHA / VURAL BOZOK-AW244855Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi.
Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA / VURAL BOZOK-AW244855
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarnda Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği açıklandı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından taciz edildiğini bildiren bir açıklama yaptı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği bildirildi.
Taciz üzerine olay yerine derhal bölgede görev yapmakta olan bir sahil güvenlik gemisi ve bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarınca orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Balıkçı teknesine yapılan incelemeler sonucu ise herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Türk balıkçı teknesi emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na geçişinin sağlandığı kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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