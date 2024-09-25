https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/turk-balikci-teknesine-taciz-yunanistan-sahil-guvenlik-unsuru-bolgeden-uzaklastirildi-1088443698.html

Türk balıkçı teknesine taciz: Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

Türk balıkçı teknesine taciz: Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarnda Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği açıklandı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T21:35+0300

2024-09-25T21:35+0300

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türkiye

balıkçı

balıkçı teknesi

muğla

bodrum

yunanistan sahil güvenlik

taciz

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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından taciz edildiğini bildiren bir açıklama yaptı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.Yapılan açıklamada, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği bildirildi.Taciz üzerine olay yerine derhal bölgede görev yapmakta olan bir sahil güvenlik gemisi ve bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarınca orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.Balıkçı teknesine yapılan incelemeler sonucu ise herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Türk balıkçı teknesi emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na geçişinin sağlandığı kaydedildi.

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balıkçı, balıkçı teknesi, muğla, bodrum, yunanistan sahil güvenlik, taciz