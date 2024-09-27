https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/cumhurbaskani-erdogandan-bm-aciklamasi--turkiye-olarak-daimi-uye-olmanin-gayretindeyiz-1088518394.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: 'Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: 'Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T14:18+0300

2024-09-27T14:18+0300

2024-09-27T15:04+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bm

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesinin dünyayı idare eder konumda olduğunu belirterek, alınan kararlarda 15 geçici üyenin herhangi bir tesiri olmadığını anlattı.Erdoğan, “Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibariyla daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri söz konusu değil.” şeklinde konuştu.'Bu sorunu çözecek'Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesini sordu. Erdoğan görüşmede, Ege’deki karasuyu ihlallerinin gündeme geldiğini belirterek, “Sayın Başbakan, Ege’de yaşanan bazı malum sıkıntıları masaya yatıracağını ve bu sorunu çözeceğini bizlere ifade etti.” diye konuştu.Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüşmesinde ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıkıntıların ele alındığını belirterek, Paşinyan’ın olumlu yaklaşım içersinde olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurulu-konusmasi-oncesi-binlerce-savas-karsiti-sokaklara-dokuldu-1088499253.html

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