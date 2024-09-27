https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurulu-konusmasi-oncesi-binlerce-savas-karsiti-sokaklara-dokuldu-1088499253.html
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması öncesi, binlerce savaş karşıtı sokaklara döküldü
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması öncesi, binlerce savaş karşıtı sokaklara döküldü
Sputnik Türkiye
New York'ta savaş karşıtı göstericiler sokaklara çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması için New York'a gelmesinin ardından sokaklara... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:35+0300
2024-09-27T09:35+0300
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benyamin netanyahu
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
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New York'ta binlerce kişi İsrail Başbakanı Netahyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasından önce sokaklara çıktı.Ortadoğu'daki savaşı protesto etmek amacıyla sokaklara çıkan Filistin yanlısı ve İsrail yanlısı iki grup arasında çıkan çatışmalar olay yerindeki polislerin müdahalesiyle ayrıldı.Perşembe akşamı Grand Central yakınlarında toplanan gruplar, BM binasına doğru yürüdü.Polisler, protesto süresince birçok göstericiyi tutukladı ancak şu ana kadar kaç kişinin tutuklandığı hakkında kesin bir bilgi yok. Savaş karşıtı protestocular 'ABD ve müttefiklerinin barışı teşvik etmek için daha fazla çaba göstermesini' talep etti.Savaş karşıtı göstericiler, 'ABD ve İsrail'in savaş konusunda beraber olduğunu, ABD kendi dokunulmazlığını kullanıp Netanyahu'nun konuşmasına izin verdiğini' söylüyor. Protesto sırasında konuşan sözcüler, 'ABD vatandaşlarının bu duruma karşı olduğunu, hükümetin halkın vergilerini kullanıp Filistin'de ve şimdi de Lübnan'daki erkek, kadın ve çocukları öldürmek için kullanmasının kabul edilemez olduğunu' vurguladı.Netanyahu'nun, Perşembe günü New York'a yıllık BM Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği bildirildi. ABD ve Avrupa ülkelerinin yetkilileri, çatışmanın durdurulması için 21 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu, İsrail'in ateşkesi sağlaması için yoğun baskı yapılmıştı. İsrailli yetkililer, ateşkes önerisini reddederek, Hizbullah sınırdan roket atmayı bırakana kadar 'tam güçle saldırılarına devam edeceklerini' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-makamlari-bilancoyu-acikladi-israilin-8-ekimden-beri-duzenledigi-saldirilarda-bin-540-kisi-1088487034.html
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abd, ortadoğu, israil, lübnan, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu
abd, ortadoğu, israil, lübnan, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması öncesi, binlerce savaş karşıtı sokaklara döküldü
New York'ta savaş karşıtı göstericiler sokaklara çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması için New York'a gelmesinin ardından sokaklara çıkan protestoculardan birçoğu polisler tarafından tutuklandı.
New York'ta binlerce kişi İsrail Başbakanı Netahyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasından önce sokaklara çıktı.
Ortadoğu'daki savaşı protesto etmek amacıyla sokaklara çıkan Filistin yanlısı ve İsrail yanlısı iki grup arasında çıkan çatışmalar olay yerindeki polislerin müdahalesiyle ayrıldı.
Perşembe akşamı Grand Central yakınlarında toplanan gruplar, BM binasına doğru yürüdü.
Polisler, protesto süresince birçok göstericiyi tutukladı ancak şu ana kadar kaç kişinin tutuklandığı hakkında kesin bir bilgi yok. Savaş karşıtı protestocular 'ABD ve müttefiklerinin barışı teşvik etmek için daha fazla çaba göstermesini' talep etti.
Savaş karşıtı göstericiler, 'ABD ve İsrail'in savaş konusunda beraber olduğunu, ABD kendi dokunulmazlığını kullanıp Netanyahu'nun konuşmasına izin verdiğini' söylüyor. Protesto sırasında konuşan sözcüler, 'ABD vatandaşlarının bu duruma karşı olduğunu, hükümetin halkın vergilerini kullanıp Filistin'de ve şimdi de Lübnan'daki erkek, kadın ve çocukları öldürmek için kullanmasının kabul edilemez olduğunu' vurguladı.
Netanyahu'nun, Perşembe günü New York'a yıllık BM Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği bildirildi. ABD ve Avrupa ülkelerinin yetkilileri, çatışmanın durdurulması için 21 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu, İsrail'in ateşkesi sağlaması için yoğun baskı yapılmıştı. İsrailli yetkililer, ateşkes önerisini reddederek, Hizbullah sınırdan roket atmayı bırakana kadar 'tam güçle saldırılarına devam edeceklerini' söylemişti.