https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bolucu-teror-orgutune-10-ilde-operasyon-71-magara-ve-barinma-alani-imha-edildi-1088497536.html

Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi

Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T09:05+0300

2024-09-27T09:05+0300

2024-09-27T09:05+0300

türkiye

terör örgütü

ali yerlikaya

jandarma

jandarma özel harekat (jöh)

jandarma genel komutanlığı

operasyon

askeri operasyon

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Gürz 17 operasyonu kapsamında 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı’da bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun içeriğine dair "Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi” açıklamasını yaptı.Bakan Yerlikeye operasyon detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

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terör örgütü, ali yerlikaya, jandarma, jandarma özel harekat (jöh), jandarma genel komutanlığı, operasyon, askeri operasyon