https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bolucu-teror-orgutune-10-ilde-operasyon-71-magara-ve-barinma-alani-imha-edildi-1088497536.html
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:05+0300
2024-09-27T09:05+0300
2024-09-27T09:05+0300
türkiye
terör örgütü
ali yerlikaya
jandarma
jandarma özel harekat (jöh)
jandarma genel komutanlığı
operasyon
askeri operasyon
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Gürz 17 operasyonu kapsamında 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı’da bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun içeriğine dair "Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi” açıklamasını yaptı.Bakan Yerlikeye operasyon detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/silahli-saldiri-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-serhat-akin-kim-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradi-1088492942.html
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terör örgütü, ali yerlikaya, jandarma, jandarma özel harekat (jöh), jandarma genel komutanlığı, operasyon, askeri operasyon
terör örgütü, ali yerlikaya, jandarma, jandarma özel harekat (jöh), jandarma genel komutanlığı, operasyon, askeri operasyon
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen ‘Gürz-17’ operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.
Gürz 17 operasyonu kapsamında 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı’da bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun içeriğine dair "Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi” açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikeye operasyon detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:
“Ayrıca Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre EYP yapımında kullanılmak üzere fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 282 tüp, 4 el dürbünü, silah üstü dürbünü ve termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.”