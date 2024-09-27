Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bolucu-teror-orgutune-10-ilde-operasyon-71-magara-ve-barinma-alani-imha-edildi-1088497536.html
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:05+0300
2024-09-27T09:05+0300
türkiye
terör örgütü
ali yerlikaya
jandarma
jandarma özel harekat (jöh)
jandarma genel komutanlığı
operasyon
askeri operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088497382_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10f1b9b0e3f7a4b28cf1ee142baa6a98.png
Gürz 17 operasyonu kapsamında 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı’da bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun içeriğine dair "Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi” açıklamasını yaptı.Bakan Yerlikeye operasyon detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/silahli-saldiri-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-serhat-akin-kim-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradi-1088492942.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088497382_192:0:1152:720_1920x0_80_0_0_a4f20294f97adf9681634f6b38e2f469.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
terör örgütü, ali yerlikaya, jandarma, jandarma özel harekat (jöh), jandarma genel komutanlığı, operasyon, askeri operasyon
terör örgütü, ali yerlikaya, jandarma, jandarma özel harekat (jöh), jandarma genel komutanlığı, operasyon, askeri operasyon

Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi

09:05 27.09.2024
© FotoğrafBölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi
Bölücü terör örgütüne 10 ilde operasyon: 71 mağara ve barınma alanı imha edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen ‘Gürz-17’ operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.
Gürz 17 operasyonu kapsamında 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı’da bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun içeriğine dair "Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi” açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikeye operasyon detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:
“Ayrıca Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre EYP yapımında kullanılmak üzere fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 282 tüp, 4 el dürbünü, silah üstü dürbünü ve termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.”
Eski futbolcu Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
SPOR
Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama
08:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала