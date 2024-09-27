https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/silahli-saldiri-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-serhat-akin-kim-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradi-1088492942.html
Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama
Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Akın, olayı sosyal medya... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T08:06+0300
2024-09-27T08:06+0300
2024-09-27T09:09+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103180/64/1031806467_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_5aacfaf5e2307ecbdaddb2c4922984a2.jpg
Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.Fenerbahçe'den sert kınama ve geçmiş olsun mesajıFenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan saldırıya resmi iletişim kanallarından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kulüp, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleriyle saldırıyı kınadı.Eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir? Kariyeri ve başarılarıTürk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nda gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. 1981 doğumlu Akın, özellikle Fenerbahçe'deki başarılı kariyeri ve Avrupa macerasıyla dikkat çekti. Peki, eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir?Futbol kariyerine hızlı başlangıçSerhat Akın, futbola Almanya’nın Karlsruhe takımında başladı. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkat çeken genç oyuncu, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılarla büyük bir çıkış yakalayan Akın, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer aldı.Fenerbahçe’deki başarılarıFenerbahçe'de geçirdiği yıllar, Serhat Akın’ın kariyerinin zirvesi oldu. 2001-2006 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Akın, Fenerbahçe ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hızlı ve çevik yapısıyla gol yollarında etkili olan Akın, özellikle derbi maçlarındaki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.Milli takım kariyeriSerhat Akın, Türk Milli Takımı formasıyla da önemli başarılara imza attı. Milli takımda çeşitli yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım’da da boy gösteren Akın, 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olduğu bu turnuva, Serhat Akın’ın kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti.Avrupa kariyeriFenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Avrupa’da da futbol oynayan Serhat Akın, Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu. Burada da başarılı bir performans sergileyen Akın, kariyerinin ilerleyen yıllarında Almanya ve Türkiye'de farklı takımlarda da forma giydi.Futbol sonrası yaşamı ve güncel durumuFutbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra çeşitli televizyon programlarında ve sosyal medyada aktif olarak yer alan Serhat Akın, Türk spor kamuoyunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle YouTube ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Akın, futbolculuk kariyerine dair anılarını ve görüşlerini paylaşarak gündemde kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tffden-yeni-teknik-direktor-surprizi-gokhan-gonulu-resmen-acikladi-1088497905.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103180/64/1031806467_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_0ea29382176ecf35be786b711f1352ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serhat akın, serhat akın vuruldu, serhat akin, fenerbahçe, serhat akın son dakika, serhat, serhat akin vuruldu, fenerbahçe -serhat akın kimdir, fenerbahce, tuncay şanlı, serhat akın saldırı, serhat akın silahlı saldırı, fenerbahçe sk, serhat akın kim, serhat akın silahlı saldırıya uğradı
serhat akın, serhat akın vuruldu, serhat akin, fenerbahçe, serhat akın son dakika, serhat, serhat akin vuruldu, fenerbahçe -serhat akın kimdir, fenerbahce, tuncay şanlı, serhat akın saldırı, serhat akın silahlı saldırı, fenerbahçe sk, serhat akın kim, serhat akın silahlı saldırıya uğradı
Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama
08:06 27.09.2024 (güncellendi: 09:09 27.09.2024)
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Akın, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, resmi hesabından yaptığı paylaşımla eski futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.
Fenerbahçe'den sert kınama ve geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan saldırıya resmi iletişim kanallarından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kulüp, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleriyle saldırıyı kınadı.
Eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir? Kariyeri ve başarıları
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nda gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. 1981 doğumlu Akın, özellikle Fenerbahçe'deki başarılı kariyeri ve Avrupa macerasıyla dikkat çekti. Peki, eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir?
Futbol kariyerine hızlı başlangıç
Serhat Akın, futbola Almanya’nın Karlsruhe takımında başladı. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkat çeken genç oyuncu, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılarla büyük bir çıkış yakalayan Akın, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer aldı.
Fenerbahçe’deki başarıları
Fenerbahçe'de geçirdiği yıllar, Serhat Akın’ın kariyerinin zirvesi oldu. 2001-2006 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Akın, Fenerbahçe ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hızlı ve çevik yapısıyla gol yollarında etkili olan Akın, özellikle derbi maçlarındaki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Serhat Akın, Türk Milli Takımı formasıyla da önemli başarılara imza attı. Milli takımda çeşitli yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım’da da boy gösteren Akın, 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olduğu bu turnuva, Serhat Akın’ın kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Avrupa’da da futbol oynayan Serhat Akın, Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu. Burada da başarılı bir performans sergileyen Akın, kariyerinin ilerleyen yıllarında Almanya ve Türkiye'de farklı takımlarda da forma giydi.
Futbol sonrası yaşamı ve güncel durumu
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra çeşitli televizyon programlarında ve sosyal medyada aktif olarak yer alan Serhat Akın, Türk spor kamuoyunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle YouTube ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Akın, futbolculuk kariyerine dair anılarını ve görüşlerini paylaşarak gündemde kalıyor.