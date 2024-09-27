https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/silahli-saldiri-sonrasi-fenerbahceden-aciklama-serhat-akin-kim-serhat-akin-silahli-saldiriya-ugradi-1088492942.html

Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama

Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Akın, olayı sosyal medya... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T08:06+0300

2024-09-27T08:06+0300

2024-09-27T09:09+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

silahlı saldırı

silahlı kavga

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silahlı şiddet

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Eski milli futbolcu Serhat Akın, program çıkışı silahlı bir saldırının hedefi oldu. Olayda ayağından yaralanan Akın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadeleriyle durumu takipçilerine aktardı.Fenerbahçe'den sert kınama ve geçmiş olsun mesajıFenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan saldırıya resmi iletişim kanallarından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kulüp, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleriyle saldırıyı kınadı.Eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir? Kariyeri ve başarılarıTürk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nda gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. 1981 doğumlu Akın, özellikle Fenerbahçe'deki başarılı kariyeri ve Avrupa macerasıyla dikkat çekti. Peki, eski milli futbolcu Serhat Akın kimdir?Futbol kariyerine hızlı başlangıçSerhat Akın, futbola Almanya’nın Karlsruhe takımında başladı. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkat çeken genç oyuncu, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği başarılarla büyük bir çıkış yakalayan Akın, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer aldı.Fenerbahçe’deki başarılarıFenerbahçe'de geçirdiği yıllar, Serhat Akın’ın kariyerinin zirvesi oldu. 2001-2006 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Akın, Fenerbahçe ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hızlı ve çevik yapısıyla gol yollarında etkili olan Akın, özellikle derbi maçlarındaki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.Milli takım kariyeriSerhat Akın, Türk Milli Takımı formasıyla da önemli başarılara imza attı. Milli takımda çeşitli yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım’da da boy gösteren Akın, 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olduğu bu turnuva, Serhat Akın’ın kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti.Avrupa kariyeriFenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Avrupa’da da futbol oynayan Serhat Akın, Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu. Burada da başarılı bir performans sergileyen Akın, kariyerinin ilerleyen yıllarında Almanya ve Türkiye'de farklı takımlarda da forma giydi.Futbol sonrası yaşamı ve güncel durumuFutbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra çeşitli televizyon programlarında ve sosyal medyada aktif olarak yer alan Serhat Akın, Türk spor kamuoyunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle YouTube ve sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Akın, futbolculuk kariyerine dair anılarını ve görüşlerini paylaşarak gündemde kalıyor.

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