https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bakan-yerlikayadan-narin-guran-aciklamasi-1088488216.html
Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Güran' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Güran' açıklaması
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ayrıntılarına yönelik... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:02+0300
2024-09-27T00:02+0300
2024-09-27T00:02+0300
türkiye
narin güran
ali yerlikaya
cinayet
diyarbakır
salim güran
nevzat bahtiyar
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında Narin Güran soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak aranan ardından Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti hakkında soruşturma devam ediyor. Tutuklu bulunan amcası, annesi ve abisi hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı.'Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz'Soruşturmanın en kısa sürede çözüleceğini belirten Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/narin-guran-sorusturmasinda-yeni-delil-iddiasi-ahirda-bulundu-1088373585.html
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narin güran son dakika, narin güran katili kim, narin güran açıklama
narin güran son dakika, narin güran katili kim, narin güran açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Güran' açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ayrıntılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya cinayetin yakında çözüleceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında Narin Güran soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak aranan ardından Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti hakkında soruşturma devam ediyor. Tutuklu bulunan amcası, annesi ve abisi hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı.
'Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz'
Soruşturmanın en kısa sürede çözüleceğini belirten Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:
Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Kızımızın mekanı cennet olsun. Tekrarının olmaması için dua ediyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacaktır. Toplum olarak almamız gereken pek çok dersler var. Çok büyük gayret var. Sürecin geldiği nokta çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Medya da üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yaptı. Yetkili ağızdan söylenen her söz masaya yatırılıyor. Süreci Adalet Bakanlığımız paylaşıyor. Üzerine düşen vazifeyi yaptı. Fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak. Tarifi imkansız bir acı var çok büyük bir dram. Bunu gören duyan hisseden bir baba olarak üzüntü duyuyorum. Biz Narin'in naaşını bulduğumuz zaman paylaşımda bulundum. Cumhurbaşkanımız da paylaşım yaptı. 'Narin kızımızın katillerinin bulunmasının takipçisi olacağım' dedi. Devlet olarak bu kadar hassasiyetli çok duygusal bir kararlılık var. Hal böyleyken birileri bu olayı bile siyasi rekabet olarak kullanmaya çalışmalarını büyük bir haksızlık olarak görüyorum ve onlara yakıştırmıyorum. Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz.