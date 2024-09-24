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Narin Güran soruşturmasında yeni delil iddiası: Ahırda bulundu
Narin Güran soruşturmasında yeni delil iddiası: Ahırda bulundu
Sputnik Türkiye
21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında çuval içinde bulunan Narin'in katili hala bulunamadı. Soruşturmada... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:21+0300
2024-09-24T12:21+0300
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kamera görüntüsü
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Türkiye, bir aydır Narin Güran'a ne olduğunu sorguluyor. Küçük Narin’in otopsi raporunda boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Bu sırada Nevzat Bahadır’ın, annenin yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiaları soruşturmanın gidişatını değiştirdi. Bu itiraflar üzerine polis, Bahadır’ın evinde ve ahırında aramalar yaparak yeni delillere ulaştı.Ahırda bulunan i̇zmaritler soruşturmayı derinleştirdiSon gelişmelerde TV100'ün haberine göre, Nevzat Bahadır’ın itirafları doğrultusunda yapılan aramalarda Bahtiyar’ın ahırında iki izmarit bulundu. DNA testine gönderilen bu izmaritlerin soruşturmada kritik bir rol oynaması bekleniyor. İzmaritlerin ne kadar süre önce bırakıldığı ve kime ait olduğu DNA analizleri ile ortaya çıkacak.Bakan Tunç: 12 tutuklu, 27 şüpheli varAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın detaylarını paylaştı. Şu ana kadar 12 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Toplamda 27 şüpheli ve 241 tanığın ifadesinin alındığını belirten Bakan Tunç, kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarının incelendiğini söyledi.Kamera görüntüleri TÜBİTAK’ta inceleniyorCinayetin işlendiği bölgedeki kamera görüntüleri TÜBİTAK’a gönderildi. Görüntülerin hem ses hem de görüntü açısından incelendiği belirtildi. Kamera kayıtları, baz istasyonu verileri ve baz çakışmaları gibi kritik delillerin çözümlemesi için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html
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Narin Güran soruşturmasında yeni delil iddiası: Ahırda bulundu

12:21 24.09.2024
© İHA / -AW273911Narin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / -AW273911
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21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında çuval içinde bulunan Narin'in katili hala bulunamadı. Soruşturmada Nevzat Bahadır’ın ifadeleri sonrası araştırmalar derinleştirildi. Son gelişmelerde ise Bahtiyar’ın ahırında bulunan iki izmaritin DNA testine gönderilmesiyle yeni bir sayfa açılması bekleniyor.
Türkiye, bir aydır Narin Güran'a ne olduğunu sorguluyor. Küçük Narin’in otopsi raporunda boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Bu sırada Nevzat Bahadır’ın, annenin yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiaları soruşturmanın gidişatını değiştirdi. Bu itiraflar üzerine polis, Bahadır’ın evinde ve ahırında aramalar yaparak yeni delillere ulaştı.

Ahırda bulunan i̇zmaritler soruşturmayı derinleştirdi

Son gelişmelerde TV100'ün haberine göre, Nevzat Bahadır’ın itirafları doğrultusunda yapılan aramalarda Bahtiyar’ın ahırında iki izmarit bulundu. DNA testine gönderilen bu izmaritlerin soruşturmada kritik bir rol oynaması bekleniyor. İzmaritlerin ne kadar süre önce bırakıldığı ve kime ait olduğu DNA analizleri ile ortaya çıkacak.

Bakan Tunç: 12 tutuklu, 27 şüpheli var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın detaylarını paylaştı. Şu ana kadar 12 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Toplamda 27 şüpheli ve 241 tanığın ifadesinin alındığını belirten Bakan Tunç, kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarının incelendiğini söyledi.

Kamera görüntüleri TÜBİTAK’ta inceleniyor

Cinayetin işlendiği bölgedeki kamera görüntüleri TÜBİTAK’a gönderildi. Görüntülerin hem ses hem de görüntü açısından incelendiği belirtildi. Kamera kayıtları, baz istasyonu verileri ve baz çakışmaları gibi kritik delillerin çözümlemesi için çalışmalar devam ediyor.
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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