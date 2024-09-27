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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bakan-yerlikaya-acikladi-yasa-disi-bahis-ve-kumar-operasyonlarinda-75-milyar-para-ve-mal-varligina-1088514325.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarında 7.5 lira milyar para ve mal varlığına el konuldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarında 7.5 lira milyar para ve mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık operasyonlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bin 880 operasyonda, 67 bin 493 siteye... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:33+0300
2024-09-27T13:40+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
bilişim
dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
yasadışı
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Çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına ilişkin operasyonlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan mücadele ettiklerini belirtti.7 milyar 519 milyon 155 lira para ve mal varlığına el konulduYerlikaya, "Çevrim içi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik 2 bin 880 operasyon yapıldı. 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. 67 bin 493 siteye erişim engellendi." ifadelerini kullandı.Çevrim içi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında 453 operasyon düzenlendiğini ve operasyonların 81'inin planlı ve projeli olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi." ifadelerini kullandı.Yerlikaya, çevrim içi dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiğini, bunların 363'ünün planlı ve projeli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"﻿Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 39 bin 722 site erişime engellendi. Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/icisleri-bakani-yerlikaya-o-goruntuleri-goren-hic-kimse-bundan-razi-olmaz-kabul-edemez-bunu-1088491603.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, bilişim, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, bilişim, dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumar operasyonlarında 7.5 lira milyar para ve mal varlığına el konuldu

13:33 27.09.2024 (güncellendi: 13:40 27.09.2024)
© AAYasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza
Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık operasyonlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 bin 880 operasyonda, 67 bin 493 siteye erişimin engellendiğini söyledi.
Çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına ilişkin operasyonlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan mücadele ettiklerini belirtti.

7 milyar 519 milyon 155 lira para ve mal varlığına el konuldu

Yerlikaya, "Çevrim içi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik 2 bin 880 operasyon yapıldı. 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. 67 bin 493 siteye erişim engellendi." ifadelerini kullandı.
Çevrim içi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında 453 operasyon düzenlendiğini ve operasyonların 81'inin planlı ve projeli olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, çevrim içi dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiğini, bunların 363'ünün planlı ve projeli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"﻿Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 39 bin 722 site erişime engellendi. Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."
Yunan botlarının Türk karasularını ihlali hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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