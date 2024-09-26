https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yarali-ukrayna-askerleri-siklikla-hastaneye-bobreksiz-olarak-giris-yapiyor-1088474375.html

‘Yaralı Ukrayna askerleri sıklıkla hastaneye böbreksiz olarak giriş yapıyor’

‘Yaralı Ukrayna askerleri sıklıkla hastaneye böbreksiz olarak giriş yapıyor’

Sputnik Türkiye

Nikolyev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, çatışmalarda yaralanan birçok Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T15:47+0300

2024-09-26T15:47+0300

2024-09-26T15:47+0300

ukrayna krizi

nikolayev

yeraltı

direniş

sergey lebedev

koordinatör

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

yaralı

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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde birçok yaralı Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle giriş yaptığını söyledi.Nikolayev kentinin caddelerinde çekilmiş bir askeri ambulans fotoğrafını da payaşan Lebedev, “Vücudun üst kısmından yaralansalar bile, bu ambulanslarda durumları stabilize edildikten sonra kişilerin tek böbreği olmadan hastaneye giriş yaptığına dair çok fazla bilgi var. Stabilize edilmesi mümkün değilse de ölen kişi bir ceset torbasında ‘mühürlenir’ ve sonraki akıbeti bilinemez” ifadelerini kullandı.Geçen şubat ayında, 2022 yazına kadar Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Severodonetsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saflarında yasadışı organ nakli ile uğraşan kişilerin çalışmalarına dair kanıtlar bulunmuştu.Ukrayna 2021’de donörlük için rıza vermeyen kişilerin ölümlerinden sonra organlarının alınması prosedürünü kolaylaştıran organ nakil yasasını kabul etmişti.

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