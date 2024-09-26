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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yarali-ukrayna-askerleri-siklikla-hastaneye-bobreksiz-olarak-giris-yapiyor-1088474375.html
‘Yaralı Ukrayna askerleri sıklıkla hastaneye böbreksiz olarak giriş yapıyor’
‘Yaralı Ukrayna askerleri sıklıkla hastaneye böbreksiz olarak giriş yapıyor’
Sputnik Türkiye
Nikolyev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, çatışmalarda yaralanan birçok Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T15:47+0300
2024-09-26T15:47+0300
ukrayna krizi
nikolayev
yeraltı
direniş
sergey lebedev
koordinatör
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde birçok yaralı Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle giriş yaptığını söyledi.Nikolayev kentinin caddelerinde çekilmiş bir askeri ambulans fotoğrafını da payaşan Lebedev, “Vücudun üst kısmından yaralansalar bile, bu ambulanslarda durumları stabilize edildikten sonra kişilerin tek böbreği olmadan hastaneye giriş yaptığına dair çok fazla bilgi var. Stabilize edilmesi mümkün değilse de ölen kişi bir ceset torbasında ‘mühürlenir’ ve sonraki akıbeti bilinemez” ifadelerini kullandı.Geçen şubat ayında, 2022 yazına kadar Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Severodonetsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saflarında yasadışı organ nakli ile uğraşan kişilerin çalışmalarına dair kanıtlar bulunmuştu.Ukrayna 2021’de donörlük için rıza vermeyen kişilerin ölümlerinden sonra organlarının alınması prosedürünü kolaylaştıran organ nakil yasasını kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rus-birlikleri-dhcnin-kiev-kontrolundeki-kisminda-ukrayna-ordusuna-ait-techizati-imha-etti-1088294934.html
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nikolayev, yeraltı, direniş, sergey lebedev, koordinatör, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, yaralı, yaralılar, böbrek
nikolayev, yeraltı, direniş, sergey lebedev, koordinatör, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, yaralı, yaralılar, böbrek

‘Yaralı Ukrayna askerleri sıklıkla hastaneye böbreksiz olarak giriş yapıyor’

15:47 26.09.2024
Ambulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Nikolyev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubu koordinatörü Lebedev, çatışmalarda yaralanan birçok Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle giriş yaptığını belirtti.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı yeraltı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde birçok yaralı Ukrayna askerinin hastanelere sıklıkla tek böbrekle giriş yaptığını söyledi.
Nikolayev kentinin caddelerinde çekilmiş bir askeri ambulans fotoğrafını da payaşan Lebedev, “Vücudun üst kısmından yaralansalar bile, bu ambulanslarda durumları stabilize edildikten sonra kişilerin tek böbreği olmadan hastaneye giriş yaptığına dair çok fazla bilgi var. Stabilize edilmesi mümkün değilse de ölen kişi bir ceset torbasında ‘mühürlenir’ ve sonraki akıbeti bilinemez” ifadelerini kullandı.
Geçen şubat ayında, 2022 yazına kadar Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Severodonetsk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saflarında yasadışı organ nakli ile uğraşan kişilerin çalışmalarına dair kanıtlar bulunmuştu.
Ukrayna 2021’de donörlük için rıza vermeyen kişilerin ölümlerinden sonra organlarının alınması prosedürünü kolaylaştıran organ nakil yasasını kabul etmişti.
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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