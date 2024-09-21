https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rus-birlikleri-dhcnin-kiev-kontrolundeki-kisminda-ukrayna-ordusuna-ait-techizati-imha-etti-1088294934.html

‘Rus birlikleri DHC’nin Kiev kontrolündeki kısmında Ukrayna ordusuna ait teçhizatı imha etti’

‘Rus birlikleri DHC’nin Kiev kontrolündeki kısmında Ukrayna ordusuna ait teçhizatı imha etti’

Sputnik Türkiye

Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Konstantinopol yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T22:29+0300

2024-09-21T22:29+0300

2024-09-21T22:29+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

yeraltı

koordinatör

donetsk halk cumhuriyeti

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

askeri teçhizat

saldırı

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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin Kiev’in kontrolündeki Konstantinopol yerleşiminde konuşlu Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatı vurduğunu söyledi.Lebedev, “Konstantinopol köyünde kamufle edilmiş askeri teçhizata çoklu roketatar sistemleriyle saldırı yapıldı. Aralarında paletli ve zırhlı personel araçlarının da olduğu bir dizi askeri teçhizat imha edildi. Bazılarında yaşam belirtisi olmayan yaklaşık 10 Banderacı ambulanslara alındı” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-fuze-ve-muhimmat-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1088281656.html

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sergey lebedev, nikolayev, yeraltı, koordinatör, donetsk halk cumhuriyeti, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri teçhizat, saldırı, imha, dmitriy peskov