https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/moskovadaki-abd-buyukelciligi-binasina-rt-logosu-yansitildi-1088485159.html

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına RT logosu yansıtıldı

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına RT logosu yansıtıldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Moskova’daki Büyükelçilik binasının cephesine Russia Today (RT) televizyon kanalının logosu yansıtıldı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T22:04+0300

2024-09-26T22:04+0300

2024-09-26T23:05+0300

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RT’den yapılan açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği binasının cephesine RT logosunun yansıtıldığı, bunun Washington'un Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Sputnik ve Russia Today (RT) televizyonun kanalının yanı sıra Rus medyasına karşı yaptırım rejimini sıkılaştırmasına bir yanıt olduğu belirtildi.Açıklamada, "ABD, RT'ye karşı yeni yaptırımlar uyguladı ve yeni bir ‘diplomatik kampanya’ başlatarak tüm dünyadaki ortaklarını ‘RT'nin oluşturduğu tehdide karşı birlikte mücadele etme’ çağrısı yaptı” ifadelerine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Ukrayna'nın diğer ülkelerde bu kadar destek görmemesinin nedenlerinden biri de RT’ şeklindeki açıklamasına yer verilerek, "Bu gece Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin cephesinde parlak yeşil RT logosu yanıyor ve yanıtımız şu: Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizi susturmak mümkün olmayacak, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-basini-abd-rt-ve-rossiya-segodnyayi-bilgi-alanindan-cikaramaz-1088293385.html

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