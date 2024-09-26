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Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına RT logosu yansıtıldı
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına RT logosu yansıtıldı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Moskova’daki Büyükelçilik binasının cephesine Russia Today (RT) televizyon kanalının logosu yansıtıldı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T22:04+0300
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RT’den yapılan açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği binasının cephesine RT logosunun yansıtıldığı, bunun Washington'un Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Sputnik ve Russia Today (RT) televizyonun kanalının yanı sıra Rus medyasına karşı yaptırım rejimini sıkılaştırmasına bir yanıt olduğu belirtildi.Açıklamada, "ABD, RT'ye karşı yeni yaptırımlar uyguladı ve yeni bir ‘diplomatik kampanya’ başlatarak tüm dünyadaki ortaklarını ‘RT'nin oluşturduğu tehdide karşı birlikte mücadele etme’ çağrısı yaptı” ifadelerine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Ukrayna'nın diğer ülkelerde bu kadar destek görmemesinin nedenlerinden biri de RT’ şeklindeki açıklamasına yer verilerek, "Bu gece Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin cephesinde parlak yeşil RT logosu yanıyor ve yanıtımız şu: Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizi susturmak mümkün olmayacak, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-basini-abd-rt-ve-rossiya-segodnyayi-bilgi-alanindan-cikaramaz-1088293385.html
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russia today (rt), rossiya segodnya, ria novosti, sputnik, abd büyükelçiliği, moskova, yaptırım, yanıt, logo, abd hazine bakanlığı, abd adalet bakanlığı, margarita simonyan
russia today (rt), rossiya segodnya, ria novosti, sputnik, abd büyükelçiliği, moskova, yaptırım, yanıt, logo, abd hazine bakanlığı, abd adalet bakanlığı, margarita simonyan

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına RT logosu yansıtıldı

22:04 26.09.2024 (güncellendi: 23:05 26.09.2024)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinSputnik and RT at the SPIEF-2023
Sputnik and RT at the SPIEF-2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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ABD’nin Moskova’daki Büyükelçilik binasının cephesine Russia Today (RT) televizyon kanalının logosu yansıtıldı.
RT’den yapılan açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği binasının cephesine RT logosunun yansıtıldığı, bunun Washington'un Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Sputnik ve Russia Today (RT) televizyonun kanalının yanı sıra Rus medyasına karşı yaptırım rejimini sıkılaştırmasına bir yanıt olduğu belirtildi.
Açıklamada, "ABD, RT'ye karşı yeni yaptırımlar uyguladı ve yeni bir ‘diplomatik kampanya’ başlatarak tüm dünyadaki ortaklarını ‘RT'nin oluşturduğu tehdide karşı birlikte mücadele etme’ çağrısı yaptı” ifadelerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Ukrayna'nın diğer ülkelerde bu kadar destek görmemesinin nedenlerinden biri de RT’ şeklindeki açıklamasına yer verilerek, "Bu gece Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin cephesinde parlak yeşil RT logosu yanıyor ve yanıtımız şu: Hiçbir yere gitmiyoruz. Bizi susturmak mümkün olmayacak, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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