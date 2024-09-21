https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-basini-abd-rt-ve-rossiya-segodnyayi-bilgi-alanindan-cikaramaz-1088293385.html

ABD basını: ABD, RT ve Rossiya Segodnya'yı bilgi alanından çıkaramaz

ABD basını: ABD, RT ve Rossiya Segodnya'yı bilgi alanından çıkaramaz

Sputnik Türkiye

NYT, ABD makamlarının Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşu Russia Today (RT) televizyon kanalını bilgi alanından çıkaramayacağını yazdı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T20:41+0300

2024-09-21T20:41+0300

2024-09-21T20:40+0300

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New York Times’ta (NYT) yayınlanan makalde, ABD makamlarının Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşu Russia Today (RT) televizyon kanalının sosyal medya platformlarının desteğiyle bilgi alanından çıkarma çabalarının işe yaramayacağı belirtildi.Makalede, Rus medyasının takipçilerine hızlı bir şekilde geri dönme imkanı bulduğunu ve Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu'da çok popüler olduğu vurgulandı.Görüşüne başvurulan uzmanlar ve analistlere atıfla, sosyal medya ağlarının Rus televizyon kanalı RT'yi yasaklamaya çalışabileceğine, ancak kanalın, ‘susturma çabalarına’ karşı mücadele edebileceğini geçmişte kanıtladığına dikkat çekildi.Meta şirketinin YouTube ile birlikte başta RT ve Rossiya Segodnya medya grubunun kaynakları olmak üzere, Rus medyasının hesaplarını sosyal ağlarında engelleme kararından sonra, engellenen yayınların internet izleyicilerinden yalnızca kısa süreliğine ayrı kalacakları, çünkü bilgi yaymaya devam etmenin yollarını daha önce de hızlı bir şekilde bulduklarına vurgu yapıldı. Ayrıca Rus medyasının Telegram ve X gibi diğer popüler sosyal medya platformlarında yayınlarını sürdürdüğü kaydedildi.RT ve bağlantılı yayınların, özellikle Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika'daki aşırı popülerlikleri nedeniyle, kitlelere ulaşmak için bir çok başka imkana da sahip oldukları belirtildi.ABD medyasının Rus yayınlarından materyallere yer vermeye devam ettiği ve dolayısıyla engellenen materyallerin her halükarda Amerikalı izleyicilere ulaşacağı vurgulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık olarak ABD medyasına karşı kısıtlayıcı önlemlerin alınacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-rus-medyasina-yaptirim-uygulamisti-tiktok-sputnik-sosyal-aglarinin-hesabina-engel-getirdi-1088283441.html

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