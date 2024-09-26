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Trabzon'daki selin bilançosu: Belirlenen zarar 205 milyon TL üzerinde
Trabzon'daki selin bilançosu: Belirlenen zarar 205 milyon TL üzerinde
Sputnik Türkiye
Trabzon'da yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar bilançosu ortaya çıkıyor. Şiddetli yağışların meydana geldiği 20 Eylül'de Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T04:36+0300
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Trabzon'da 20 Eylül 2024 Cuma günü Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanların bilançosu netleşiyor. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve heyelan bölgesinde 705 personel ve 373 iş makinesiyle kapanan yollar ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TLToplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, yol ağlarındaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği ve 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandığı bilgileri aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trabzonda-sel-felaketinde-hastaneyi-su-basti-yollari-camur-kapladi-1088268967.html
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trabzon, trabzon valiliği, şiddetli yağış, sel, bilanço
trabzon, trabzon valiliği, şiddetli yağış, sel, bilanço

Trabzon'daki selin bilançosu: Belirlenen zarar 205 milyon TL üzerinde

04:36 26.09.2024
© AA / Hakan Burak AltunözTrabzon'da sel
Trabzon'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Trabzon'da yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar bilançosu ortaya çıkıyor. Şiddetli yağışların meydana geldiği 20 Eylül'de Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde ağır zarara yol açarken, toplam hasarın 205 milyon TL'yi aştığı bildirildi.
Trabzon'da 20 Eylül 2024 Cuma günü Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanların bilançosu netleşiyor. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve heyelan bölgesinde 705 personel ve 373 iş makinesiyle kapanan yollar ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TL

Toplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu mahallelerde 25 konut ve 1 işyeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TL olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depo ürün zarar görmüştür"
Açıklamada, yol ağlarındaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği ve 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandığı bilgileri aktarıldı.
Trabzon'da yollar çamur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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