https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/trabzondaki-selin-bilancosu-belirlenen-zarar-205-milyon-tl-uzerinde-1088450220.html

Trabzon'daki selin bilançosu: Belirlenen zarar 205 milyon TL üzerinde

Trabzon'daki selin bilançosu: Belirlenen zarar 205 milyon TL üzerinde

Sputnik Türkiye

Trabzon'da yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar bilançosu ortaya çıkıyor. Şiddetli yağışların meydana geldiği 20 Eylül'de Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T04:36+0300

2024-09-26T04:36+0300

2024-09-26T04:36+0300

türkiye

trabzon

trabzon valiliği

şiddetli yağış

sel

bilanço

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Trabzon'da 20 Eylül 2024 Cuma günü Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanların bilançosu netleşiyor. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve heyelan bölgesinde 705 personel ve 373 iş makinesiyle kapanan yollar ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TLToplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, yol ağlarındaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şimdiye kadar 195 noktada 166 istinat duvarı ve 42 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiği ve 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlandığı bilgileri aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trabzonda-sel-felaketinde-hastaneyi-su-basti-yollari-camur-kapladi-1088268967.html

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trabzon, trabzon valiliği, şiddetli yağış, sel, bilanço