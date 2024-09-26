https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnanda-elektrik-uretimi-icin-kullanilan-akaryakit-stoklari-12-gunluk-stok-kaldi-1088485293.html
Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılacak 12 günlük akaryakıt stoğu kaldı
Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılacak 12 günlük akaryakıt stoğu kaldı
Sputnik Türkiye
Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarındaki akaryakıtın 12 gün yeteceğini belirten Su ve Enerji Bakanı Feyyad, Irak ve Cezayir'den 84... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-09-26T22:06+0300
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Lübnan Su ve Enerji Bakanı Velid Feyyad, Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stokları hakkında yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Bakan Feyyad, yaptığı açıklamada akaryakıt stoklarının 12 gün yetebileceği bildirildi.Su ve Enerji Bakanı Feyyad, ülkede elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarında 30 bin ton akaryakıt olduğunu belirttiği açıklamasında, enerji üretiminde kullanılan akaryakıtın günlük 2 bin 500 ton olduğunu ifade etti.'Stoklar 45 güne yükselecek'Yerel medyaya yaptığı açıklamalarında Feyyad, önümüzdeki günlerde de Irak ve Cezayir'den 84 bin ton yakıtın ulaşacağı bilgisini aktardı. Şu anda halihazırda bulunan mevcut stokların 12 gün yeteceğini belirten Feyyad, Irak ve Cezayir'den gelecek yakıtla stokların 45 günlük olacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/israil-disisleri-bakani-katz-lubnanda-ateskes-olmayacak-1088475549.html
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lübnan, akaryakıt, enerji, elektrik, irak, cezayir, stok
lübnan, akaryakıt, enerji, elektrik, irak, cezayir, stok
Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılacak 12 günlük akaryakıt stoğu kaldı
22:06 26.09.2024 (güncellendi: 22:18 26.09.2024)
Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarındaki akaryakıtın 12 gün yeteceğini belirten Su ve Enerji Bakanı Feyyad, Irak ve Cezayir'den 84 bin ton yakıtın geleceğini aktararak stoklarun 45 günlük olacağını ifade etti.
Lübnan Su ve Enerji Bakanı Velid Feyyad, Lübnan'da elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stokları hakkında yerel medyaya açıklamalarda bulundu. Bakan Feyyad, yaptığı açıklamada akaryakıt stoklarının 12 gün yetebileceği bildirildi.
Su ve Enerji Bakanı Feyyad, ülkede elektrik üretimi için kullanılan akaryakıt stoklarında 30 bin ton akaryakıt olduğunu belirttiği açıklamasında, enerji üretiminde kullanılan akaryakıtın günlük 2 bin 500 ton olduğunu ifade etti.
'Stoklar 45 güne yükselecek'
Yerel medyaya yaptığı açıklamalarında Feyyad, önümüzdeki günlerde de Irak ve Cezayir'den 84 bin ton yakıtın ulaşacağı bilgisini aktardı. Şu anda halihazırda bulunan mevcut stokların 12 gün yeteceğini belirten Feyyad, Irak ve Cezayir'den gelecek yakıtla stokların 45 günlük olacağını ifade etti.