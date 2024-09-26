https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/israil-disisleri-bakani-katz-lubnanda-ateskes-olmayacak-1088475549.html

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde toplamda 10 ülkenin katıldığı İsrail- Lübnan arasında ateşkes çağrısına İsrail Dıişişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. 'Lübnan'da... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T16:21+0300

2024-09-26T16:21+0300

2024-09-26T16:21+0300

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anlaşma

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ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkenin de katıldığı ortak yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunulmuştu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılarken İsrail Başbakanı Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermedi.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 'Lübnan'da ateşkes olmayacak' dediİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da 'ateşkes olmayacağını' ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, '"Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız" ifadelerine yer verildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıklamıştı.İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında hava saldırıları düzenlediİsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda ve kuzeyindeki 8 ayrı noktaya 'Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı' iddiasıyla hava saldırısı düzenledi. Sınır geçişinde 'silah transferi2 gerekçesiyle İsrail ordusunun paylaştığı grafiğe göre, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda üç, kuzeyinde birbirine yakın beş nokta hedef alındı.Çatışmalarda 657 kişi öldüİsrail ordusunun devam eden saldırıları üzerine 23 Eylül'den bu yana Lübnan genelinde 677 kişi ölürken, 150 ila 180 bin kişinin evlerinden olduğu bildirildi.Ülkenin daha 'güvenli' olan bölgelerine göç eden Lübnanlılar başkent Beyrut ve kuzeye doğru ilerledikleri açıklandı. İsrail ordusu güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırılarına devam ediyor.70 bin 100 Lübnanlı sığınma merkezlerine yerleştirildiLübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bakanlığın Beyrut'taki binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi. Yetkililerin özellikle yerinden edilmiş kişiler arasında hasta ve özel ihtiyaçları olan kişilerin güvenliğini sağlamaya çalıştıkları vurgulandı.Bu dönemde 13 bin 500 Suriyelinin ülkesinden ayrılıp Suriye'ye döndüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-saglik-bakanligi-ulkeye-yonelik-hava-saldirilarinda-olu-sayisi-654e-yukseldi-1088455604.html

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ortadoğu, lübnan, israil, hava saldırısı, çatışma, ateşkes, anlaşma