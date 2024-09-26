İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri nelerdir
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Meme kanseri farkındalık ayı başlıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan, İsrail’e yönelik Nürnberg Mahkemeleri kurulmasını ima etmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:38
3 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
19:45
3 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:53
4 dk
BOZKIRIN TEZENESİ
Devlet Sanatçısı unvanını neden kabul etmedi?
20:06
13 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
20:26
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:09
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:28
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/israil-disisleri-bakani-katz-lubnanda-ateskes-olmayacak-1088475549.html
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde toplamda 10 ülkenin katıldığı İsrail- Lübnan arasında ateşkes çağrısına İsrail Dıişişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. 'Lübnan'da... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:21+0300
2024-09-26T16:21+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
israil
hava saldırısı
çatışma
ateşkes
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086035153_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e4643192b73cf08d0c461c6beb9174b8.jpg
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkenin de katıldığı ortak yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunulmuştu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılarken İsrail Başbakanı Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermedi.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 'Lübnan'da ateşkes olmayacak' dediİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da 'ateşkes olmayacağını' ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, '"Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız" ifadelerine yer verildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıklamıştı.İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında hava saldırıları düzenlediİsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda ve kuzeyindeki 8 ayrı noktaya 'Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı' iddiasıyla hava saldırısı düzenledi. Sınır geçişinde 'silah transferi2 gerekçesiyle İsrail ordusunun paylaştığı grafiğe göre, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda üç, kuzeyinde birbirine yakın beş nokta hedef alındı.Çatışmalarda 657 kişi öldüİsrail ordusunun devam eden saldırıları üzerine 23 Eylül'den bu yana Lübnan genelinde 677 kişi ölürken, 150 ila 180 bin kişinin evlerinden olduğu bildirildi.Ülkenin daha 'güvenli' olan bölgelerine göç eden Lübnanlılar başkent Beyrut ve kuzeye doğru ilerledikleri açıklandı. İsrail ordusu güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırılarına devam ediyor.70 bin 100 Lübnanlı sığınma merkezlerine yerleştirildiLübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bakanlığın Beyrut'taki binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi. Yetkililerin özellikle yerinden edilmiş kişiler arasında hasta ve özel ihtiyaçları olan kişilerin güvenliğini sağlamaya çalıştıkları vurgulandı.Bu dönemde 13 bin 500 Suriyelinin ülkesinden ayrılıp Suriye'ye döndüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-saglik-bakanligi-ulkeye-yonelik-hava-saldirilarinda-olu-sayisi-654e-yukseldi-1088455604.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086035153_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_214de84aaef8ef0ffb3f05cd0a12f8a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, lübnan, israil, hava saldırısı, çatışma, ateşkes, anlaşma
ortadoğu, lübnan, israil, hava saldırısı, çatışma, ateşkes, anlaşma

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkes olmayacak

16:21 26.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albaiİsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
Abone ol
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde toplamda 10 ülkenin katıldığı İsrail- Lübnan arasında ateşkes çağrısına İsrail Dıişişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. 'Lübnan'da ateşkesin olmayacağını' bildiren Bakan Katz, 'Hizbullah'a karşı savaşın devam ettiğini' söyledi.
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkenin de katıldığı ortak yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunulmuştu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılarken İsrail Başbakanı Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 'Lübnan'da ateşkes olmayacak' dedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da 'ateşkes olmayacağını' ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, '"Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız" ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda ve kuzeyindeki 8 ayrı noktaya 'Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı' iddiasıyla hava saldırısı düzenledi. Sınır geçişinde 'silah transferi2 gerekçesiyle İsrail ordusunun paylaştığı grafiğe göre, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda üç, kuzeyinde birbirine yakın beş nokta hedef alındı.

Çatışmalarda 657 kişi öldü

İsrail ordusunun devam eden saldırıları üzerine 23 Eylül'den bu yana Lübnan genelinde 677 kişi ölürken, 150 ila 180 bin kişinin evlerinden olduğu bildirildi.
Ülkenin daha 'güvenli' olan bölgelerine göç eden Lübnanlılar başkent Beyrut ve kuzeye doğru ilerledikleri açıklandı. İsrail ordusu güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırılarına devam ediyor.

70 bin 100 Lübnanlı sığınma merkezlerine yerleştirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bakanlığın Beyrut'taki binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 70 bin 100 kişinin, 533 barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi. Yetkililerin özellikle yerinden edilmiş kişiler arasında hasta ve özel ihtiyaçları olan kişilerin güvenliğini sağlamaya çalıştıkları vurgulandı.
Bu dönemde 13 bin 500 Suriyelinin ülkesinden ayrılıp Suriye'ye döndüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
DÜNYA
Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала