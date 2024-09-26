https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/galatasaray-paoku-yendi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1088449076.html
Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanını da etkiledi... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T01:09+0300
2024-09-26T01:09+0300
2024-09-26T01:09+0300
spor
galatasaray
paok
avrupa
uefa avrupa ligi
maç
maç yayını
futbol
avrupa futbol şampiyonası
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1acda366721b7073c45301cbe8dc922b.jpg
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanına yüzde 0.4 puan eklendi.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında Yunanistan takımı PAOK ile sahasında karşılaştı. Sarı kırmızılı takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puan katkıda bulundu. Toplam ülke puanı 36 bin 500'e yükseldi.UEFA ülke puanı sıralaması nasıl?1- 90.303 | İngiltere2- 80.106 | İtalya3- 74.989 | İspanya4- 72.785 | Almanya5- 60.093 | Fransa6- 55.400 | Hollanda7- 51.416 | Portekiz8- 45.000 | Belçika9- 39.650 | Çekya10- 36.500 | Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-yunanistan-ekibi-paoku-3-1-yendi-1088447157.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448390_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_25184042b2c06718b79c0b1da7eb4b23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, paok, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, yunanistan, türkiye
galatasaray, paok, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, yunanistan, türkiye
Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanını da etkiledi. Galatasaray'ın başarısı, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puanlık katkı sağladı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanına yüzde 0.4 puan eklendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında Yunanistan takımı PAOK ile sahasında karşılaştı. Sarı kırmızılı takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puan katkıda bulundu. Toplam ülke puanı 36 bin 500'e yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralaması nasıl?
1- 90.303 | İngiltere
2- 80.106 | İtalya
3- 74.989 | İspanya
4- 72.785 | Almanya
5- 60.093 | Fransa
6- 55.400 | Hollanda
7- 51.416 | Portekiz
8- 45.000 | Belçika
9- 39.650 | Çekya
10- 36.500 | Türkiye