https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/galatasaray-paoku-yendi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1088449076.html

Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanını da etkiledi... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanına yüzde 0.4 puan eklendi.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında Yunanistan takımı PAOK ile sahasında karşılaştı. Sarı kırmızılı takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puan katkıda bulundu. Toplam ülke puanı 36 bin 500'e yükseldi.UEFA ülke puanı sıralaması nasıl?1- 90.303 | İngiltere2- 80.106 | İtalya3- 74.989 | İspanya4- 72.785 | Almanya5- 60.093 | Fransa6- 55.400 | Hollanda7- 51.416 | Portekiz8- 45.000 | Belçika9- 39.650 | Çekya10- 36.500 | Türkiye

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-yunanistan-ekibi-paoku-3-1-yendi-1088447157.html

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