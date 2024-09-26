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Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanını da etkiledi... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanına yüzde 0.4 puan eklendi.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında Yunanistan takımı PAOK ile sahasında karşılaştı. Sarı kırmızılı takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puan katkıda bulundu. Toplam ülke puanı 36 bin 500'e yükseldi.UEFA ülke puanı sıralaması nasıl?1- 90.303 | İngiltere2- 80.106 | İtalya3- 74.989 | İspanya4- 72.785 | Almanya5- 60.093 | Fransa6- 55.400 | Hollanda7- 51.416 | Portekiz8- 45.000 | Belçika9- 39.650 | Çekya10- 36.500 | Türkiye
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Galatasaray, PAOK'u yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

01:09 26.09.2024
© İHA / SAMET YALCINGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© İHA / SAMET YALCIN
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanını da etkiledi. Galatasaray'ın başarısı, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puanlık katkı sağladı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanına yüzde 0.4 puan eklendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında Yunanistan takımı PAOK ile sahasında karşılaştı. Sarı kırmızılı takım Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 48'inci dakikada Baba Rahman (KK), 75'inci dakikada Yunus Akgün ve 90+5'inci dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 0.4 puan katkıda bulundu. Toplam ülke puanı 36 bin 500'e yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralaması nasıl?

1- 90.303 | İngiltere
2- 80.106 | İtalya
3- 74.989 | İspanya
4- 72.785 | Almanya
5- 60.093 | Fransa
6- 55.400 | Hollanda
7- 51.416 | Portekiz
8- 45.000 | Belçika
9- 39.650 | Çekya
10- 36.500 | Türkiye
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
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