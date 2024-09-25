https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-yunanistan-ekibi-paoku-3-1-yendi-1088447157.html
Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek, lige 3 puanla başladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T23:56+0300
2024-09-25T23:56+0300
2024-09-26T00:06+0300
spor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
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galatasaray paok maçı, icardi, yunus akgün, osimhen
galatasaray paok maçı, icardi, yunus akgün, osimhen
Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
23:56 25.09.2024 (güncellendi: 00:06 26.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek, lige 3 puanla başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.