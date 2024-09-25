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Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek, lige 3 puanla başladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
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galatasaray paok maçı, icardi, yunus akgün, osimhen
galatasaray paok maçı, icardi, yunus akgün, osimhen

Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi

23:56 25.09.2024 (güncellendi: 00:06 26.09.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşUEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile PAOK, RAMS Park'ta karşılaştı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile PAOK, RAMS Park'ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek, lige 3 puanla başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
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