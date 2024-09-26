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Fenerbahçe, Union SG maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Union SG maçının ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Sarı lacivertli takımın ilk 11'leri belli oldu. Derbi yenilgisi ile morallerin bozuk olduğu sarı kanaryada Avrupa Ligi'nde galibiyet beklentisi yüksek seyredecek. Maçta Oğuz Aydın, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Filip Kostic statü gereği forma giyemeyecek.Fenerbahçe - Union SG maçı hangi kanalda?Fenerbahçe - Union SG maçı 26 Eylül Perşembe saat 19.45'te Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Fenerabahçe - Union SG maçı ilk 11'leri kim?Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En NesyriUnion SG: Moris, Castro-Montes, Burgess, Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanović, Niang, Rodríguez
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Fenerbahçe, Union SG maçının ilk 11'leri belli oldu

18:52 26.09.2024 (güncellendi: 18:57 26.09.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW277842Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW277842
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Sarı lacivertli takımın ilk 11'leri belli oldu.
Derbi yenilgisi ile morallerin bozuk olduğu sarı kanaryada Avrupa Ligi'nde galibiyet beklentisi yüksek seyredecek. Maçta Oğuz Aydın, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Filip Kostic statü gereği forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Union SG maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Union SG maçı 26 Eylül Perşembe saat 19.45'te Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

Fenerabahçe - Union SG maçı ilk 11'leri kim?

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En Nesyri
Union SG: Moris, Castro-Montes, Burgess, Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanović, Niang, Rodríguez
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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24 Eylül, 22:45
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