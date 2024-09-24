Dursun Özbek Fenerbahçe-Galatasaray maçı için konuştu: 'Maçı evde yatarak izledim'

Herkes bize reklam veremez. Buraya baktık. Bu tamamen haber portalı. Öyle çıktı. 15 milyon euro gibi para değil. Dediğiniz rakamlar 2-3 senede ulaşılabilen rakamlar. 2 sene için yaklaşık 14 milyon dolar civarında. Daha hiç para almadık. Baktık ki büyük hassasiyet var, askıya aldık anlaşmayı. Bir konuda sponsorluk yapıyorsunuz, hiç olmadık bir bağlantısı çıkabilir. Galatasaray hemen o işten vazgeçer, tek taraflı fesih hakkımız tüm sponsorluk anlaşmalarında vardır. Şu an askıya aldık, konuyu inceliyoruz gerçekten. Bu anlatılan gibi mi diye. Böyle olmama ihtimali olabilir. Derinlemesine inceleyeceğiz. Şu an askıdadır. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İnceleme sonunda devam edebiliriz. Devam edebiliriz tabii. Problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız. TFF'ye sorduk bu anlaşmayı. Formanın boyutlarına falan bakılıyor. TFF cevabını verdi bu konuda. Tamamen isme, markaya itirazı olmadı. Formanın reklam boyutları tamamdır, tüm sorumluluklar size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz dedi. Bu kadar bilinen bir şeyse, herkesin hassiyetiyse bize TFF 'Bu formayla çıkma' diyebilirdi. Hangi konuyu sorarsanız sorun, yasal sorumluluk varsa TFF kulübün üstüne bırakıyor. Kurumsal çerçevede sponsorlukla ilgilenen profesyonellerimiz var. Formanın arkası önü şort için falan pazarlamada bulunuyorlar. Talepleri değerlendirerek yönetime soruyorlar. Yönetim de inceleyerek kabul veya reddediyor. Profesyonellerin işi firmayı araştırmak. Bizim çalışanlarımız bu profesyoneller. Bir illegal bahis sitesiyle alakalı ise işimiz olmaz. Ardından içeride bir soruşturmamız olur. Konuyu askıya aldık, inceliyoruz. Yurt dışında örnekleri var. Torino'nun sponsoru. Dolayısıyla aslında olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Galatasaray'ın hassasiyeti çerçevesinde birçok manada reaksiyon bulmuştur. İsmimizi kullanıyorsun diye Merit diye bir ihtarda bulundu. Bildiğimiz bir şey değildi. İçlerinde bir tartışma varmış. Galatasaray çevrenin hassasiyetlerini dikkate alır.