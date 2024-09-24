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Dursun Özbek Fenerbahçe-Galatasaray maçı için konuştu: 'Maçı evde yatarak izledim'
Dursun Özbek Fenerbahçe-Galatasaray maçı için konuştu: 'Maçı evde yatarak izledim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı kulübün gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T22:45+0300
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Dursun Özbek canlı yayında Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi hakkında Başkan Dursun Özbek ''Maçı evde yatarak izledim'' dedi. 'Marketingnews' sponsorluk anlaşması hakkında TFF bilgisi dahilinde anlaşma yapıldığını belirten Dursun Özbek şunları söyledi:'Herkes Galatasaray'a reklam veremez'Galatasaray'a herkesin reklam vermeyeceğini belirten Başkan Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti:Galatasaray Fenerbahçe derbisini evden izlediFenerbahçe derbilerinin alışkanlık haline geldiğini açıklayan Başkan Dursun Özbek maçı evden izlediğini belirterek şunları söyledi:'Prim, oyuncularımla benim aramda'Derbi sonrası takımına prim verdiğini doğrulayan Dursun Özbek ''Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. 30 milyon kişi sevindirmiş! Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Bir tuttuğunuz takım itibarıyla düşünün, nasıl sevince boğuyor. Caddeleri görmediniz mi! Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıkmış. Bunu maddi değer olarak ölçebilir misiniz!'' ifadesinde bulundu.
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dursun özbek, galatasaray, maç, maç yayını, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, süper lig, karaborsa, bilet, bilet satışı, sponsor
dursun özbek, galatasaray, maç, maç yayını, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, süper lig, karaborsa, bilet, bilet satışı, sponsor

Dursun Özbek Fenerbahçe-Galatasaray maçı için konuştu: 'Maçı evde yatarak izledim'

22:45 24.09.2024
© İHADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı kulübün gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisini evden izlediğini belirterek askıya alınan 'marketingnews' sponsorluk anlaşması ve karaborsa bilet iddialarına yanıt verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek canlı yayında Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi hakkında Başkan Dursun Özbek ''Maçı evde yatarak izledim'' dedi. 'Marketingnews' sponsorluk anlaşması hakkında TFF bilgisi dahilinde anlaşma yapıldığını belirten Dursun Özbek şunları söyledi:
Biz aslında spor portalıyla bir sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflı anlaşmalar. Galatasaray değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı vardır, tüm anlaşmalar böyle. Reklam alırken bir haber portalını aldık, hassasiyetini hissedince tek maçta hemen askıya aldık, şu an inceliyoruz işin esası ne diye. Bizim konuştuğumuz kısım, haber sitesiydi. Rakamsal boyutu önemli değil. Konuştuğumuz şey illegal bahis sitesi olup olmadığı konusu. Haber portalı bize sponsor olmak istedi. Toplumun hasssasiyetini hissettik, hemen askıya aldık. Bu marka, yurt dışında da birçok kulübün sponsoru. Bu sorunun sorulacağını düşündüğümden bir resim, fotoğraf buldum. Bir takside de var. Galatasaray şuna hep dikkat etmiştir; ülkesinin hassas olduğu konularda derhal reaksiyon veren bir kulüptür.

'Herkes Galatasaray'a reklam veremez'

Galatasaray'a herkesin reklam vermeyeceğini belirten Başkan Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti:
Herkes bize reklam veremez. Buraya baktık. Bu tamamen haber portalı. Öyle çıktı. 15 milyon euro gibi para değil. Dediğiniz rakamlar 2-3 senede ulaşılabilen rakamlar. 2 sene için yaklaşık 14 milyon dolar civarında. Daha hiç para almadık. Baktık ki büyük hassasiyet var, askıya aldık anlaşmayı. Bir konuda sponsorluk yapıyorsunuz, hiç olmadık bir bağlantısı çıkabilir. Galatasaray hemen o işten vazgeçer, tek taraflı fesih hakkımız tüm sponsorluk anlaşmalarında vardır. Şu an askıya aldık, konuyu inceliyoruz gerçekten. Bu anlatılan gibi mi diye. Böyle olmama ihtimali olabilir. Derinlemesine inceleyeceğiz. Şu an askıdadır. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İnceleme sonunda devam edebiliriz. Devam edebiliriz tabii. Problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız. TFF'ye sorduk bu anlaşmayı. Formanın boyutlarına falan bakılıyor. TFF cevabını verdi bu konuda. Tamamen isme, markaya itirazı olmadı. Formanın reklam boyutları tamamdır, tüm sorumluluklar size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz dedi. Bu kadar bilinen bir şeyse, herkesin hassiyetiyse bize TFF 'Bu formayla çıkma' diyebilirdi. Hangi konuyu sorarsanız sorun, yasal sorumluluk varsa TFF kulübün üstüne bırakıyor. Kurumsal çerçevede sponsorlukla ilgilenen profesyonellerimiz var. Formanın arkası önü şort için falan pazarlamada bulunuyorlar. Talepleri değerlendirerek yönetime soruyorlar. Yönetim de inceleyerek kabul veya reddediyor. Profesyonellerin işi firmayı araştırmak. Bizim çalışanlarımız bu profesyoneller. Bir illegal bahis sitesiyle alakalı ise işimiz olmaz. Ardından içeride bir soruşturmamız olur. Konuyu askıya aldık, inceliyoruz. Yurt dışında örnekleri var. Torino'nun sponsoru. Dolayısıyla aslında olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Galatasaray'ın hassasiyeti çerçevesinde birçok manada reaksiyon bulmuştur. İsmimizi kullanıyorsun diye Merit diye bir ihtarda bulundu. Bildiğimiz bir şey değildi. İçlerinde bir tartışma varmış. Galatasaray çevrenin hassasiyetlerini dikkate alır.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini evden izledi

Fenerbahçe derbilerinin alışkanlık haline geldiğini açıklayan Başkan Dursun Özbek maçı evden izlediğini belirterek şunları söyledi:

Salıdan cumartesiye kadar futbol maçının, Fenerbahçe maçının heyecanı tüm ülkeyi sarmıştı. Bizim salıdan cumartesiye kadar yapacağımız o kadar iş vardı ki, sadece derbi değil, diğer konular da vardı. Şu kadarını söyleyeyim, salı ve cumartesi arasında o kadar rahattım ki... Yani, başka oynadığımız maçlardan daha rahat bir salı cumartesi geçirdim bu konu itibarıyla. Son dönemde Fenerbahçe'ye kurduğumuz bir üstünlük vardı. 5-6 maç oynadık benim dönemimde, deplasmanda 2 galibiyet 1 beraberlik. 10 gol atmışız, öyle dediler, 2 gol yemişiz. Maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Maça gitmedim. Evde yatarak izledim. O kadar rahattım. Derbiye gitmedim. Gergin bir ortam var. Bazı gerginlikler de olmuş. Bizim için rahat bir maçtı. Tabii Okan Hoca da takımı çok iyi hazırladı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Evde izledim. Galatasaray için artık alışkanlık haline de geldi Fenerbahçe derbileri. Bizim için nispeten kolay geçen derbiler.

'Prim, oyuncularımla benim aramda'

Derbi sonrası takımına prim verdiğini doğrulayan Dursun Özbek ''Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. 30 milyon kişi sevindirmiş! Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Bir tuttuğunuz takım itibarıyla düşünün, nasıl sevince boğuyor. Caddeleri görmediniz mi! Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıkmış. Bunu maddi değer olarak ölçebilir misiniz!'' ifadesinde bulundu.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray 5.5 Milyar TL'lik kar açıkladı
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