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Bilim insanları duyurdu: Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilir
Bilim insanları duyurdu: Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilir
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Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları Güneş Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda yer alan cüce... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T21:34+0300
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Bilim insanları cüce gezegen Ceres'te yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini tespit etti.Invers.com'un haberine göre, uzay üzerinde araştırma yapan bazı bilim insanları cüce gezegen Ceres'teki bir okyanusta, yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanusları bulunan gezegende bulunan büyük gök taşı kraterlerinden biri olan 'Ernutet' bölgesinde organik kimyasalların yayıldığı alanlar keşfedildi.2012'deki 'Dawn Görevi'nde elde edilen bilgiler uyarınca laboratuvarda Ceres'teki kimyasallara benzer içerikte bir karışım üretilerek güçlü ultraviyole radyasyon ve hızlı hareket eden iyonlarla (elektrik yüklü atomlar) bombalandı. Bu yöntem ile Ceres yüzünde ortaya çıkan organik maddelerin oluşum tarihi tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon yıl içinde gelmiş olabileceği deneyde bulundu. 'Yaşam barındıran veya yaşanabilecek bir alan olabilir'Ceres'in derin okyanusunun en az birkaç yüz milyon yıl süren ömrü boyunca evrimleşmiş olabileceği keşfedilirken Ceres'in ve özellikle de Ernutet Krateri'nin etrafındaki alanın, olası 'yaşam barındıran' veya 'yaşamı destekleyebilecek ortam' araştırmaları için adaylardan biri olduğuna değindi.Dünya dışı yaşanabilecek gezegenler var mı? Mars (Güneş Sistemi) Europa (Jüpiter'in Uydusu) Enceladus (Satürn'ün Uydusu) Proxima Centauri b (Güneş Sistemi Dışında)
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ceres, ceres cüce gezegeni, yaşam, uzay, uzay aracı, bilim, astronomi, astrolog, astroloji, astronom, gezegen, cüce gezegen, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops)
ceres, ceres cüce gezegeni, yaşam, uzay, uzay aracı, bilim, astronomi, astrolog, astroloji, astronom, gezegen, cüce gezegen, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops)

Bilim insanları duyurdu: Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilir

21:34 26.09.2024
© AP Photo / NASA, ESA, CSA, and STScIJames Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi
James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan Stephan Beşlisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / NASA, ESA, CSA, and STScI
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Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları Güneş Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda yer alan cüce gezegen Ceres'in 'yaşanabilir ortam' barındırabileceği ihtimalini keşfetti.
Bilim insanları cüce gezegen Ceres'te yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini tespit etti.
Invers.com'un haberine göre, uzay üzerinde araştırma yapan bazı bilim insanları cüce gezegen Ceres'teki bir okyanusta, yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanusları bulunan gezegende bulunan büyük gök taşı kraterlerinden biri olan 'Ernutet' bölgesinde organik kimyasalların yayıldığı alanlar keşfedildi.
2012'deki 'Dawn Görevi'nde elde edilen bilgiler uyarınca laboratuvarda Ceres'teki kimyasallara benzer içerikte bir karışım üretilerek güçlü ultraviyole radyasyon ve hızlı hareket eden iyonlarla (elektrik yüklü atomlar) bombalandı. Bu yöntem ile Ceres yüzünde ortaya çıkan organik maddelerin oluşum tarihi tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon yıl içinde gelmiş olabileceği deneyde bulundu.

'Yaşam barındıran veya yaşanabilecek bir alan olabilir'

Ceres'in derin okyanusunun en az birkaç yüz milyon yıl süren ömrü boyunca evrimleşmiş olabileceği keşfedilirken Ceres'in ve özellikle de Ernutet Krateri'nin etrafındaki alanın, olası 'yaşam barındıran' veya 'yaşamı destekleyebilecek ortam' araştırmaları için adaylardan biri olduğuna değindi.

Dünya dışı yaşanabilecek gezegenler var mı?

Mars (Güneş Sistemi)

Bilim insanları Mars'ta geçmişte sıvı suyun var olduğu ve yeraltında buz katmanları bulunduğunu ifade ediyor. Gezegenin İnce bir atmosferi olsa da, insanlar için uygun hale getirilebileceği belirtildi. Şu anda insanlar tarafından kolonizasyon için en çok üzerinde çalışılan gezegen Mars olarak biliniyor.

Europa (Jüpiter'in Uydusu)

Europa'nın buzla kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanusa sahip olabileceği ve sıvı suyun varlığı, hidrotermal aktiviteler, yaşam için gerekli kimyasal süreçleri sağlayabileceği açıklandı.

Enceladus (Satürn'ün Uydusu)

Uzmanlar, Enceladus'un buz tabakası altında büyük okyanusların var olduğunu düşünüyor. Yüzeyden fışkıran su buharı ve organik moleküller yaşam için gerekli olan yapı taşlarını barındırabileceği ifade edildi.

Proxima Centauri b (Güneş Sistemi Dışında)

Proxima Centauri b, Güneş'e en yakın yıldız sisteminde yer alıyor ve yaşanabilir kuşak içinde bulunduğu için yüzeyinde su bulunma olasılığı olduğu açıklandı. Ancak yıldızının yaydığı radyasyon nedeniyle koşulların zorlu olabileceği ifade edildi.
yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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