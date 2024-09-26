https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bilim-insanlari-duyurdu-cuce-gezegen-cereste-yasanabilir-1088484415.html

Bilim insanları duyurdu: Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilir

Bilim insanları duyurdu: Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilir

Sputnik Türkiye

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları Güneş Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda yer alan cüce... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T21:34+0300

2024-09-26T21:34+0300

2024-09-26T21:34+0300

yaşam

ceres

ceres cüce gezegeni

yaşam

uzay

uzay aracı

bilim

astronomi

astrolog

astroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058639720_0:278:2443:1652_1920x0_80_0_0_301ad38310285c2c8e44f4a10b0a7ac2.jpg

Bilim insanları cüce gezegen Ceres'te yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini tespit etti.Invers.com'un haberine göre, uzay üzerinde araştırma yapan bazı bilim insanları cüce gezegen Ceres'teki bir okyanusta, yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı. Tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanusları bulunan gezegende bulunan büyük gök taşı kraterlerinden biri olan 'Ernutet' bölgesinde organik kimyasalların yayıldığı alanlar keşfedildi.2012'deki 'Dawn Görevi'nde elde edilen bilgiler uyarınca laboratuvarda Ceres'teki kimyasallara benzer içerikte bir karışım üretilerek güçlü ultraviyole radyasyon ve hızlı hareket eden iyonlarla (elektrik yüklü atomlar) bombalandı. Bu yöntem ile Ceres yüzünde ortaya çıkan organik maddelerin oluşum tarihi tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon yıl içinde gelmiş olabileceği deneyde bulundu. 'Yaşam barındıran veya yaşanabilecek bir alan olabilir'Ceres'in derin okyanusunun en az birkaç yüz milyon yıl süren ömrü boyunca evrimleşmiş olabileceği keşfedilirken Ceres'in ve özellikle de Ernutet Krateri'nin etrafındaki alanın, olası 'yaşam barındıran' veya 'yaşamı destekleyebilecek ortam' araştırmaları için adaylardan biri olduğuna değindi.Dünya dışı yaşanabilecek gezegenler var mı? Mars (Güneş Sistemi) Europa (Jüpiter'in Uydusu) Enceladus (Satürn'ün Uydusu) Proxima Centauri b (Güneş Sistemi Dışında)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arastirma-insan-kalbi-uzayda-bir-ayda-yaslaniyor-1088386969.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceres, ceres cüce gezegeni, yaşam, uzay, uzay aracı, bilim, astronomi, astrolog, astroloji, astronom, gezegen, cüce gezegen, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops)