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Araştırma: İnsan kalbi uzayda bir ayda yaşlanıyor
Araştırma: İnsan kalbi uzayda bir ayda yaşlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan bir araştırmada, uzayda sadece bir ay geçiren insanın kalbinin yaşlanma eğilimleri gösterdiği ortaya çıktı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:33+0300
2024-09-24T16:33+0300
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ABD'de bir takım bilim insanı tarafından yapılan araştırma, uzay uçuşunun insan kalbi üzerindeki zararlı etkilerini ve "yaşlandırıcı" yanlarını ortaya koyuyor.Araştırma kapsamında 30 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) tasarımlanmış kalp dokusu gönderildi. Doku setlerinden oluşan tasarlanmış sisteme ise "çip-kalp" adı verildi.Araştırmacılar, istasyondaki dokuların kasılma ve atış düzenlerini gerçek zamanlı izlemek için sensörler kullandı. Karşılaştırma için ise Dünya'daki başka doku örneği setleri izlendi.Kasılma gücü düştü"Çip-kalp" istasyonda 12 gün geçirdikten sonra dokuların kasılma gücü neredeyse yarı yarıya azalırken, Dünya'daki dokuların kasılma gücünün nispeten sabit kaldığı gözlendi. Söz konusu zayıflama dünyaya döndükten sonraki 9 günde dahi halen belirgin biçimde izlendi.Doku ritimleri de düzensizleşiyorUzayda dokuların ritimlerinin de zamanla daha düzensiz hale geldiği ve her atım arasındaki süre 19'uncu günde beş kattan fazla arttığı da araştırmaya yansıdı.Ancak bu düzensizliğin Dünya'ya döndükten sonra ortadan kalktığı kaydedildi.Araştırmanın sonucunda uzayda sadece bir ay geçiren insanların kalp dokusunun zayıfladığı, kalp atış ritminin düzensizleştiği ve kalbin yaşlanma etkisini taklit eden moleküler ve genetik değişimlere uğradığı ifade edildi.Ayrıca, mikro yerçekiminin uzayda vakit geçiren astronotların vücuduna zarar verebildiği ve bu durumun düzensiz kalp atışı gibi kardiyovasküler değişiklikleri yol açabildiği ortaya çıktı.Araştırma "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/arastirma-genc-erkeklerde-kumar-bagimlisi-olma-riskinin-genel-nufusa-gore-daha-yuksek-oldugunu-1088289952.html
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kalp, uzay, yaşlılık
kalp, uzay, yaşlılık

Araştırma: İnsan kalbi uzayda bir ayda yaşlanıyor

16:33 24.09.2024
© AAyaşlı
yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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ABD'de yapılan bir araştırmada, uzayda sadece bir ay geçiren insanın kalbinin yaşlanma eğilimleri gösterdiği ortaya çıktı.
ABD'de bir takım bilim insanı tarafından yapılan araştırma, uzay uçuşunun insan kalbi üzerindeki zararlı etkilerini ve "yaşlandırıcı" yanlarını ortaya koyuyor.
Araştırma kapsamında 30 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) tasarımlanmış kalp dokusu gönderildi. Doku setlerinden oluşan tasarlanmış sisteme ise "çip-kalp" adı verildi.
Araştırmacılar, istasyondaki dokuların kasılma ve atış düzenlerini gerçek zamanlı izlemek için sensörler kullandı. Karşılaştırma için ise Dünya'daki başka doku örneği setleri izlendi.

Kasılma gücü düştü

"Çip-kalp" istasyonda 12 gün geçirdikten sonra dokuların kasılma gücü neredeyse yarı yarıya azalırken, Dünya'daki dokuların kasılma gücünün nispeten sabit kaldığı gözlendi. Söz konusu zayıflama dünyaya döndükten sonraki 9 günde dahi halen belirgin biçimde izlendi.

Doku ritimleri de düzensizleşiyor

Uzayda dokuların ritimlerinin de zamanla daha düzensiz hale geldiği ve her atım arasındaki süre 19'uncu günde beş kattan fazla arttığı da araştırmaya yansıdı.
Ancak bu düzensizliğin Dünya'ya döndükten sonra ortadan kalktığı kaydedildi.
Araştırmanın sonucunda uzayda sadece bir ay geçiren insanların kalp dokusunun zayıfladığı, kalp atış ritminin düzensizleştiği ve kalbin yaşlanma etkisini taklit eden moleküler ve genetik değişimlere uğradığı ifade edildi.
Ayrıca, mikro yerçekiminin uzayda vakit geçiren astronotların vücuduna zarar verebildiği ve bu durumun düzensiz kalp atışı gibi kardiyovasküler değişiklikleri yol açabildiği ortaya çıktı.
Araştırma "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.
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