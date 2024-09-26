https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/abdden-israile-87-milyar-dolarlik-askeri-yardim-paketi-ve-ortadoguda-savas-gormek-istemiyoruz-1088486415.html

Beyaz Saray'dan askeri yardım paketlerine rağmen 'Ortadoğu'da savaş görmek istemiyoruz' açıklaması

Beyaz Saray'dan askeri yardım paketlerine rağmen 'Ortadoğu'da savaş görmek istemiyoruz' açıklaması

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Lübnan'daki gerilime yönelik 'savaş istemiyoruz' açıklamalarında bulundu. Sözcü tarafından ABD dahil 10 ülke tarafından 21 günlük geçici... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T22:58+0300

2024-09-26T22:58+0300

2024-09-26T23:10+0300

dünya

abd

israil

lübnan

ateşkes

askeri yardım

savaş

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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gerilime ve 21 günlük geçici ateşkes çağırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre Lübnan'da yüksek olan tansiyonun 'daha da artmasını hiç bir şekilde istemediklerini' dile getirdiği açıklamasında BM Genel Kurulu boyunca da yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü belirtti.'Topyekun bir savaş cevap değil'ABD'li Sözcü, bu çabaların bir sonucu olarak hem G7 ülkelerinin hem de bazı Arap ülkelerinin de destekleriyle İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil geçici ateşkes çağrısında bulunduklarını vurgularken, İsrail, ABD'den 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alınacağını açıklamıştı.Beyaz Saray Sözcüsü açıklamasında, "Bölgede topyekun bir savaşın cevap olduğunu düşünmüyoruz, bu konuda netiz. Geçici ateşkes için elimizden geleni yapıyoruz, böylelikle ilerlemek için alan açmış oluruz. Söz konusu ortak açıklama İsrailliler ile koordine edilmişti" şeklinde konuştu.İsrail'den 'Lübnan'da ateşkes olmayacak' açıklamasıJean-Pierre, İsrail'den ateşkes olmayacağına yönelik gelen açıklamalar hakkında ise herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/abdden-israile-87-milyar-dolarlik-askeri-yardim-paketi-buyuk-alimlar-yapilmasi-planlaniyor-1088485646.html

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abd, israil, lübnan, ateşkes, askeri yardım, savaş