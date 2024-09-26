https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/abdden-israile-87-milyar-dolarlik-askeri-yardim-paketi-buyuk-alimlar-yapilmasi-planlaniyor-1088485646.html

ABD'den İsrail'e 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi: 'Büyük alımlar yapılması planlanıyor'

ABD'den İsrail'e 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi: 'Büyük alımlar yapılması planlanıyor'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanlığı Basın Ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'den orduya savaş araçları sağlamak ve savunma silah sistemleri satın almak üzere 8.7... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T22:19+0300

2024-09-26T22:19+0300

2024-09-26T22:19+0300

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israil savunma bakanlığı

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demir kubbe

demir kubbe hava savunma sistemi

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İsrail Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Tümgeneral Eyal Zamir, Washington'da ABD'nin savaş için 8.7 milyar dolarlık yardım paketinin ayrıntılarını sundu” denildi.Basın Servisi, bu yardım paketinin 3.5 milyar dolarlık kısmının İsrail Savunma Bakanlığı hesabına aktarıldığını kaydetti. Söz konusu bu miktar ile büyük askeri alımlar yapılması planlanırken kalan 5.2 milyar dolar ile ise Demir Kubbe ve Davud Sapanı gibi hava savunma sistemlerinin yanı sıra gelişmiş bir lazer sisteminin satın alınmasının planlandığı ifade edildi.

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abd, israil, israil savunma bakanlığı, askeri yardım, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi