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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk karasularının ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk karasularının ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için Türk karasularının ihlaline yönelik... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T16:39+0300
2024-09-25T16:39+0300
2024-09-25T16:39+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
sahil güvenlik komutanlığı
türk karasuları
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve ilgili birim amirleriyle birlikte, Komutanlığın çalışmalarını ve Türk karasularının güvenliği için alınan önlemleri inceledi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi Mavi Vatan'ımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sahil güvenlik komutanlığı, türk karasuları, yunanistan
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sahil güvenlik komutanlığı, türk karasuları, yunanistan
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türk karasularının ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için Türk karasularının ihlaline yönelik davranışların kabul edilemeyeceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve ilgili birim amirleriyle birlikte, Komutanlığın çalışmalarını ve Türk karasularının güvenliği için alınan önlemleri inceledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi Mavi Vatan'ımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.