https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/zelenskiy-ukrayna-ihtilafi-muzakerelerle-cozulmez-eylemlere-ihtiyac-var-1088404374.html
Zelenskiy: Ukrayna ihtilafı müzakerelerle çözülmez; eylemlere ihtiyaç var
Zelenskiy: Ukrayna ihtilafı müzakerelerle çözülmez; eylemlere ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının müzakerelerle çözülemeyeceğini, Rusya’nın ancak eylemlerle barışa zorlanabileceğini belirtti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T00:34+0300
2024-09-25T00:34+0300
2024-09-25T00:33+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
bm güvenlik konseyi
barış planı
müzakere
eylem
vladimir putin
rusya
ukrayna
barış
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ihtilafın çözümü konusunu ‘konuşmak isteyenleri’ eleştirerek, “Bu ihtilaf müzakerelerle çözülemez; eylemlere ihtiyaç var. Rusya ancak barışa zorlanabilir" dedi, ancak, hangi eylemleri kastteğine açıklık getirmedi.Zelenskiy, ihtilafın çözümü için kendi ‘barış formülünün’ kullanılması ve Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesi için Ukrayna'da ‘ikinci bir barış zirvesi’ hazırlanması gerektiğini vurguladı.ABD, Çin, Brezilya, Asya ve Latin Amerika ülkelerini çatışmanın çözümü sürecine katılmaya davet eden Zelenskiy, “Çatışmayı sona erdirmek için ikinci bir barış zirvesi hazırlamalıyız” diye konuştu.Daha önce Zelenskiy, ABC News'e verdiği röportajda ‘zafer planının’ Rusya ile müzakerelerle hiçbir ilgisi olmadığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeyi ve aynı zamanda çatışmayı birkaç yıl uzatmayı değil, hızla bitirmeyi amaçladığını öne sürmüştü.Öte yandan ABD’li milyarder David Sachs, Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden'a uygulanması 3. Dünya Savaşına yol açabilecek ‘zafer planını’ sunmak için ABD'ye geldiğini, ‘planın’ Ukrayna'nın derhal NATO'ya girmesi ve Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırıları öngördüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kirby-biden-zelenskiy-ile-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-yasaginin-kaldirilmasi-1088402242.html
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vladimir zelenskiy, bm güvenlik konseyi, barış planı, müzakere, eylem, vladimir putin, rusya, ukrayna, barış, zirve, çin, brezilya, asya, latin amerika, abc news, nato
vladimir zelenskiy, bm güvenlik konseyi, barış planı, müzakere, eylem, vladimir putin, rusya, ukrayna, barış, zirve, çin, brezilya, asya, latin amerika, abc news, nato
Zelenskiy: Ukrayna ihtilafı müzakerelerle çözülmez; eylemlere ihtiyaç var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ihtilafının müzakerelerle çözülemeyeceğini, Rusya’nın ancak eylemlerle barışa zorlanabileceğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ihtilafın çözümü konusunu ‘konuşmak isteyenleri’ eleştirerek, “Bu ihtilaf müzakerelerle çözülemez; eylemlere ihtiyaç var. Rusya ancak barışa zorlanabilir" dedi, ancak, hangi eylemleri kastteğine açıklık getirmedi.
Zelenskiy, ihtilafın çözümü için kendi ‘barış formülünün’ kullanılması ve Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesi için Ukrayna'da ‘ikinci bir barış zirvesi’ hazırlanması gerektiğini vurguladı.
ABD, Çin, Brezilya, Asya ve Latin Amerika ülkelerini çatışmanın çözümü sürecine katılmaya davet eden Zelenskiy, “Çatışmayı sona erdirmek için ikinci bir barış zirvesi hazırlamalıyız” diye konuştu.
Daha önce Zelenskiy, ABC News'e verdiği röportajda ‘zafer planının’ Rusya ile müzakerelerle hiçbir ilgisi olmadığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeyi ve aynı zamanda çatışmayı birkaç yıl uzatmayı değil, hızla bitirmeyi amaçladığını öne sürmüştü.
Öte yandan ABD’li milyarder David Sachs, Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden'a uygulanması 3. Dünya Savaşına yol açabilecek ‘zafer planını’ sunmak için ABD'ye geldiğini, ‘planın’ Ukrayna'nın derhal NATO'ya girmesi ve Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırıları öngördüğünü ifade etmişti.