https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/peskov-putin-bmgknin-daimi-uyelerinin-liderleriyle-temasa-acik-1088405165.html

Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık

Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin liderleriyle temasa geçmeye hazır olduğunu belirtti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T01:27+0300

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dünya

dmitriy peskov

vladimir putin

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

daimi üye

liderler

temas

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık olduğunu, ancak görüşme ihtimalinin gerçekçi olmadığını söyledi.‘Putin'in 2020'de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ülke liderleriyle görüşme önerisinin hala geçerli olup olmadığı’ sorusuna Peskov, “Devlet Başkanı temaslara her zaman açık, ancak bariz nedenlerden dolayı böyle bir görüşme ihtimali şu an için gerçekçi değil” şeklinde yanıt verdi.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşuyor.

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dmitriy peskov, vladimir putin, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), daimi üye, liderler, temas, abd, rusya, çin, ingiltere, fransa