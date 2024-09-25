https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/peskov-putin-bmgknin-daimi-uyelerinin-liderleriyle-temasa-acik-1088405165.html
Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık
Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin liderleriyle temasa geçmeye hazır olduğunu belirtti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T01:27+0300
2024-09-25T01:27+0300
2024-09-25T01:26+0300
dünya
dmitriy peskov
vladimir putin
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
daimi üye
liderler
temas
abd
rusya
çin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık olduğunu, ancak görüşme ihtimalinin gerçekçi olmadığını söyledi.‘Putin'in 2020'de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ülke liderleriyle görüşme önerisinin hala geçerli olup olmadığı’ sorusuna Peskov, “Devlet Başkanı temaslara her zaman açık, ancak bariz nedenlerden dolayı böyle bir görüşme ihtimali şu an için gerçekçi değil” şeklinde yanıt verdi.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/donald-trump-moskovanin-yenilgisini-beklememeliyiz-diyerek-hatirlatti-ruslar-hitler-ve-napolyonu-1088402693.html
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dmitriy peskov, vladimir putin, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), daimi üye, liderler, temas, abd, rusya, çin, ingiltere, fransa
dmitriy peskov, vladimir putin, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), daimi üye, liderler, temas, abd, rusya, çin, ingiltere, fransa
Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin liderleriyle temasa geçmeye hazır olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık olduğunu, ancak görüşme ihtimalinin gerçekçi olmadığını söyledi.
‘Putin'in 2020'de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ülke liderleriyle görüşme önerisinin hala geçerli olup olmadığı’ sorusuna Peskov, “Devlet Başkanı temaslara her zaman açık, ancak bariz nedenlerden dolayı böyle bir görüşme ihtimali şu an için gerçekçi değil” şeklinde yanıt verdi.
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşuyor.