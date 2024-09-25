https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-ukrayna-birliklerinin-2-leopard-tanki-imha-edildi-1088432285.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin 2 Leopard tankı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin 2 Leopard tankı imha edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T16:33+0300
2024-09-25T16:33+0300
2024-09-25T16:33+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 17 yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerinin bozguna uğratıldığı, ayrıca Novıy Put kasabası istikametinde Rusya sınırını geçmeye yönelik üç girişimi engellendi.Açıklamada, “Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 300’ün üzerinde asker ve ikisi Alman yapımı Leopard tankı, bir zırhlı piyade aracı ve üç zırhlı muharebe aracı olmak üzere toplam 7 adet zırhlı araç, ayrıca iki top ve 6 otomobil olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Toplamda, Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından 17 binden fazla asker, 130 tank ve 969 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rusya-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinin-14-yerlesim-bolgesindeki-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088041244.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin 2 Leopard tankı imha edildi
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 300’ün üzerinde asker ve ikisi Leopard tankı olmak üzere 7 adet zırhlı aracını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 17 yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerinin bozguna uğratıldığı, ayrıca Novıy Put kasabası istikametinde Rusya sınırını geçmeye yönelik üç girişimi engellendi.
Açıklamada, “Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 300’ün üzerinde asker ve ikisi Alman yapımı Leopard tankı, bir zırhlı piyade aracı ve üç zırhlı muharebe aracı olmak üzere toplam 7 adet zırhlı araç, ayrıca iki top ve 6 otomobil olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Toplamda, Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından 17 binden fazla asker, 130 tank ve 969 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.