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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-koy-daha-kontrol-altinda-1088424409.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki köy daha kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki köy daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde iki yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:16+0300
2024-09-25T13:18+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun, aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Ostroye ve Grigoryevka köylerini ele geçirdiği kaydedildi. Ukrayna ordusu 835 asker kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun üç karşı saldırısı püskürtüldü. Yaklaşık 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, üç tank ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 390 asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçleri bozguna uğrattı. On karşı saldırısı sonuç vermeyen Ukrayna ordusu 580 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 135 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlere karşı aktif eylemlere devam ederken 30 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın genelinde, iletişim merkezleri, insansız hava araçları üretim atölyeleri ve depoları, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler dahil 153 hedefe hava, füze ve topçu saldırılar düzenlendi.Rus hava savunma güçleri, dört adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 14 adet ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire füzesi ile 31 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-rus-ordusunun-ustunlugu-nedeniyle-cephedeki-durumumuz-zor-1088416966.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki köy daha kontrol altında

13:16 25.09.2024 (güncellendi: 13:18 25.09.2024)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde iki yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun, aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Ostroye ve Grigoryevka köylerini ele geçirdiği kaydedildi. Ukrayna ordusu 835 asker kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun üç karşı saldırısı püskürtüldü. Yaklaşık 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, üç tank ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 390 asker olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçleri bozguna uğrattı. On karşı saldırısı sonuç vermeyen Ukrayna ordusu 580 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 135 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlere karşı aktif eylemlere devam ederken 30 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın genelinde, iletişim merkezleri, insansız hava araçları üretim atölyeleri ve depoları, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler dahil 153 hedefe hava, füze ve topçu saldırılar düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri, dört adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 14 adet ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire füzesi ile 31 insansız hava aracını engelledi.
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