https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-rus-ordusunun-ustunlugu-nedeniyle-cephedeki-durumumuz-zor-1088416966.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus ordusunun üstünlüğü nedeniyle cephedeki durumumuz zor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus ordusunun üstünlüğü nedeniyle cephedeki durumumuz zor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun insan gücü ve teçhizat üstünlüğü nedeniyle tüm cephe hattı boyunca durumun zor olduğunu belirtti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:32+0300
2024-09-25T11:32+0300
2024-09-25T11:34+0300
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ukrayna ordusu
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rus ordusu
askeri üstünlük
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cephede durum hâlâ zor. Düşman, insan gücü ve teçhizat üstünlüğünü kullanarak sürekli mevzilerimize saldırıyor” ifadesine yer verildi.Batı Ukrayna'ya para, silah, mühimmat dahil olmak üzere her türlü destek veriyor. Tüm bu desteğe rağmen Ukrayna ordusu savaş alanında umulan sonucu alamıyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri üstünlük, batı, askeri yardım, nato, sergey lavrov
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus ordusunun üstünlüğü nedeniyle cephedeki durumumuz zor
11:32 25.09.2024 (güncellendi: 11:34 25.09.2024)
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun insan gücü ve teçhizat üstünlüğü nedeniyle tüm cephe hattı boyunca durumun zor olduğunu belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cephede durum hâlâ zor. Düşman, insan gücü ve teçhizat üstünlüğünü kullanarak sürekli mevzilerimize saldırıyor” ifadesine yer verildi.
Batı Ukrayna'ya para, silah, mühimmat dahil olmak üzere her türlü destek veriyor. Tüm bu desteğe rağmen Ukrayna ordusu savaş alanında umulan sonucu alamıyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.