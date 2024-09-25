https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rus-disislerinden-tiktokun-sputnik-ve-rt-hesaplarini-kaldirmasina-iliskin-aciklama-1088423809.html

Rus Dışişleri'nden TikTok’un Sputnik ve RT hesaplarını kaldırmasına ilişkin açıklama

Rus Dışişleri'nden TikTok’un Sputnik ve RT hesaplarını kaldırmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuda herhangi bir mahkeme hararı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T13:05+0300

2024-09-25T13:05+0300

2024-09-25T13:05+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik'e demecinde TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasına ilişkin yorumunda bu konuda herhangi bir mahkeme hararı olmadığını, bunun siyasi baskıdan başka bir şey olmadığını söyledi.Zaharova, "TikTok şirket yöneticisinin, Rus kanallarının neden ortadan kaybolduğunu açıklaması için Kongre’ye çağrılması pek olası değil. Onlar bu konuları yalnızca kendilerine fayda sağlayacaksa kullanır. Örneğin yerel okur/izleyici kitlesine seçim süreçlerinin saflığı için mücadele ettiklerini göstermeleri kendi yararlarına olduğu için, TikTok yöneticisini eleştirmek üzere çağırırlar. Fakat aynı zamanda onlarca medya kanalı ortadan kaybolması halinde kesinlikle bunu yapmazlar” diye konuştu.Durumun açıklığa kavuşturulmasının ve bu kanalların yayına dönmesi konusunda ısrarcı olunmasının gerektiğine dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce TikTok, ABD'nin Rus medyasına yönelik yeni yaptırımları kapsamında Sputnik ve RT International'ın hesaplarını kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zaharova-33-formatinda-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiyede-yapilacak-1088247028.html

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