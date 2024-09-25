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Rus Dışişleri'nden TikTok’un Sputnik ve RT hesaplarını kaldırmasına ilişkin açıklama
Rus Dışişleri'nden TikTok’un Sputnik ve RT hesaplarını kaldırmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuda herhangi bir mahkeme hararı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:05+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik'e demecinde TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasına ilişkin yorumunda bu konuda herhangi bir mahkeme hararı olmadığını, bunun siyasi baskıdan başka bir şey olmadığını söyledi.Zaharova, "TikTok şirket yöneticisinin, Rus kanallarının neden ortadan kaybolduğunu açıklaması için Kongre’ye çağrılması pek olası değil. Onlar bu konuları yalnızca kendilerine fayda sağlayacaksa kullanır. Örneğin yerel okur/izleyici kitlesine seçim süreçlerinin saflığı için mücadele ettiklerini göstermeleri kendi yararlarına olduğu için, TikTok yöneticisini eleştirmek üzere çağırırlar. Fakat aynı zamanda onlarca medya kanalı ortadan kaybolması halinde kesinlikle bunu yapmazlar” diye konuştu.Durumun açıklığa kavuşturulmasının ve bu kanalların yayına dönmesi konusunda ısrarcı olunmasının gerektiğine dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce TikTok, ABD'nin Rus medyasına yönelik yeni yaptırımları kapsamında Sputnik ve RT International'ın hesaplarını kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zaharova-33-formatinda-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiyede-yapilacak-1088247028.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, tiktok, sputnik, russia today (rt), rt, kısıtlama, yorum
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, tiktok, sputnik, russia today (rt), rt, kısıtlama, yorum

Rus Dışişleri'nden TikTok’un Sputnik ve RT hesaplarını kaldırmasına ilişkin açıklama

13:05 25.09.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Sputnik
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TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuda herhangi bir mahkeme hararı olmadığını, bu adımın siyasi baskıdan başka bir şey olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik'e demecinde TikTok’un Sputnik ve RT International hesaplarını kaldırmasına ilişkin yorumunda bu konuda herhangi bir mahkeme hararı olmadığını, bunun siyasi baskıdan başka bir şey olmadığını söyledi.
Zaharova, "TikTok şirket yöneticisinin, Rus kanallarının neden ortadan kaybolduğunu açıklaması için Kongre’ye çağrılması pek olası değil. Onlar bu konuları yalnızca kendilerine fayda sağlayacaksa kullanır. Örneğin yerel okur/izleyici kitlesine seçim süreçlerinin saflığı için mücadele ettiklerini göstermeleri kendi yararlarına olduğu için, TikTok yöneticisini eleştirmek üzere çağırırlar. Fakat aynı zamanda onlarca medya kanalı ortadan kaybolması halinde kesinlikle bunu yapmazlar” diye konuştu.
Durumun açıklığa kavuşturulmasının ve bu kanalların yayına dönmesi konusunda ısrarcı olunmasının gerektiğine dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Herhangi bir iddiayı ortaya koyan tek bir dava, tek bir mahkeme kararı yok. Bu bir zevk meselesi bile değil, bu kesin olarak ABD’nin ilgili ülke ve şirketlere uyguladığı siyasi baskının bir parçasıdır.

Daha önce TikTok, ABD'nin Rus medyasına yönelik yeni yaptırımları kapsamında Sputnik ve RT International'ın hesaplarını kaldırmıştı.
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