https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/putin-nukleer-silahlarin-kullanim-kosullari-netlige-kavusturulmali-1088442255.html
Putin: Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı
Putin: Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin tartışılmasını önerdi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T20:39+0300
2024-09-25T20:39+0300
2024-09-25T20:39+0300
dünya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
nükleer caydırıcılık
nükleer silah
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Rusya Güvenlik Konseyi'nin nükleer caydırıcılıkla ilgili daimi toplantısında konuşan Putin, Rusya Federasyonu'nun nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin tartışılması önerisinde bulundu.Putin, “Bugünün gündeminde, nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesiyle ilgili konu var. Bu, askeri doktrinin yanı sıra, Rusya'nın nükleer stratejisinin resmi olarak tanımlandığı ve detaylandırıldığı bir belge" dedi.‘Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı’Putin, Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarının netleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belgenin güncellenmiş versiyonunda (Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri), nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısının, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendiriiyor” diye konuştu.Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-devlet-baskani-putin-tbmm-baskani-kurtulmus-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1088435692.html
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vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, nükleer caydırıcılık, nükleer silah
vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, nükleer caydırıcılık, nükleer silah
Putin: Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin tartışılmasını önerdi.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin nükleer caydırıcılıkla ilgili daimi toplantısında konuşan Putin, Rusya Federasyonu'nun nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin tartışılması önerisinde bulundu.
Putin, “Bugünün gündeminde, nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesiyle ilgili konu var. Bu, askeri doktrinin yanı sıra, Rusya'nın nükleer stratejisinin resmi olarak tanımlandığı ve detaylandırıldığı bir belge" dedi.
‘Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı’
Putin, Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarının netleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belgenin güncellenmiş versiyonunda (Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri), nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısının, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendiriiyor” diye konuştu.
Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.